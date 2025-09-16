Prima pagină » Justiție » IMAGINI EXCLUSIVE. Fiul lui Ilie Dumitrescu, scos în cătușe. A fost prins la 48 de ore după fuga de la locul accidentului

IMAGINI EXCLUSIVE. Fiul lui Ilie Dumitrescu, scos în cătușe. A fost prins la 48 de ore după fuga de la locul accidentului

16 sept. 2025, 15:51, Justiție
IMAGINI EXCLUSIVE. Fiul lui Ilie Dumitrescu, scos în cătușe. A fost prins la 48 de ore după fuga de la locul accidentului

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost scos în cătușe de la sedioul Brigăzii Rutiere și condus la INML. Fiul fostului fotbalist a fost prins marți dimineața de polițiștii Brigăzii Rutiere, după ce a fugit de la locul accidentului pe care l-a produs în București în weekend. 

Conform informațiilor Gândul, acesta ar fi fost depistat pozitiv la cocaină și condus la INML pentru investigații suplimentare. Dumitrescu s-ar fi ascuns la un prieten în ultimele 48 de ore.

El este unul dintre șoferii implicați într-un accident din weekend, cu o victimă care a fost dusă la spital. 

