IMAGINI EXCLUSIVE. Fiul lui Ilie Dumitrescu, scos în cătușe. A fost prins la 48 de ore după fuga de la locul accidentului

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost scos în cătușe de la sedioul Brigăzii Rutiere și condus la INML. Fiul fostului fotbalist a fost prins marți dimineața de polițiștii Brigăzii Rutiere, după ce a fugit de la locul accidentului pe care l-a produs în București în weekend.

Conform informațiilor Gândul, acesta ar fi fost depistat pozitiv la cocaină și condus la INML pentru investigații suplimentare. Dumitrescu s-ar fi ascuns la un prieten în ultimele 48 de ore.

El este unul dintre șoferii implicați într-un accident din weekend, cu o victimă care a fost dusă la spital.