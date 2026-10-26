Salariul uriaș primit de Irina Fodor la Asia Express. Câți bani îi dă Antena 1, pentru 44 de zile de muncă.

După ce Gina Pistol a devenit mamă în anul 2019, Irina Fodor i-a luat rolul de gazdă la emisiunea Asia Express. Îndrăgita prezentatoare a reușit să se facă remarcată și să câștige simpatia publicului, devenind una dintre figurile emblematice ale show-ului de aventură de la Antena 1. Totuși, o întrebare pe care mulți telescpectatori și-o pun este ce salariu are vedeta care prezintă celebra emisiune.

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Pe 6 septembrie a debutat pe micile ecrane sezonul 9 al emisiunii Asia Express cu nouă echipe de vedete care au pornit într-o adevărată și provocatoare aventură prin Uzbekistan și China. Până acum, patru perechi au părăsit competiția, iar în urma ediției din 21 octombrie, cinci echipe au rămas în lupta pentru marele premiu.

Ce salariu are Irina Fodor la Asia Express

Irina Fodor ar primi 25.000 de euro pentru întregul sezon al emisiunii Asia Express, potrivit informațiilor vehiculate. Cum filmările presupun 11 stage-uri, fiecare cu câte patru zile de filmare, prezentatoarea ar munci în total 44 de zile. Astfel, suma ar echivala cu aproximativ 568 de euro pentru fiecare zi de filmare.

Ce echipe au rămas la Asia Express 2026

După ce Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au părăsit competiția, cinci echipe au rămas în cursa de pe Drumul Mătăsii.