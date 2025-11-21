Touche! O profesoară s-a plâns că un prichindel i s-a băgat sub fustă cu o foaie de hârtie

O profesoară din Grecia a denunțat un elev de 6 ani la poliție, provocând un scandal care ar fi început după ce copilul ar fi atins-o într-un mod neadecvat și ar fi hărțuit-o în timpul orei cu un desen. Urmările au fost devastatoare, autoritățile au deschis o investigație, iar cadrul didactic a fost mutat provizoriu la o altă școală.

Un incident ieșit din comun a avut loc la o școală primară din Loutraki, Grecia, unde o profesoară de arte a alertat poliția după ce un elev de doar 6 ani ar fi atins-o nepotrivit și ar fi manifestat un comportament pe care ea l-a descris drept hărțuitor în sala de clasă. Inițial, cadrul didactic a raportat situația directorului școlii, însă conducerea instituției a încercat să gestioneze intern incidentul, încercând s-o liniștească și să evite intervenția poliției.

Cu toate că directorul Școlii de Educație Primară din Corinth a încercat să convingă cadrul didactic să nu anunțe poliția, după două zile de la incident, profesoara a fost personal la secția de poliție din zonă, unde a făcut o plângere împotriva copilului.

Poliția a luat lucrurile foarte în serios

Polițiștii au luat în serios sesizarea, au notat incidentul și au contactat imediat părinții minorei pentru a obține detalii suplimentare despre acuzațiile aduse. Ulterior, cazul a fost direcționat către Departamentul de Educație Primară din Corinthia, care a decis declanșarea unei proceduri numite Interdisciplinary Educational Evaluation (EDE), o evaluare interdisciplinară aplicată în situații sensibile privind personalul didactic.

Pe timpul anchetei, profesoara nu va mai preda în școala unde a avut loc incidentul, urmând să fie transferată temporar la o altă unitate din Loutraki. Conform declarațiilor oficiale, directorul Educației Primare din Corinth, Dimitris Drimeris, a explicat contextul incidentului

„Ea preda o lecție în sala de clasă, la clasa întâi, iar un copil, după ce a terminat desenul, a venit la profesoară pentru a i-l arăta și a atins-o ca să-i spună”, a declarat directorul școlii.