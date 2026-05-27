Procurorii DNA descind la Primăria Iași, într-un dosar legat de dispariția a peste 500 de tone de păcură de la CET II Halboca. Anchetatorii verifică modul în care s-au pierdut combustibilul și banii, paguba totală fiind de peste 2 milioane de lei. În plus, procurorii analizează dacă primarul Mihai Chirca a aprobat plata acestei sume din fonduri publice pentru a acoperi lipsa din depozite.

Procurorii DNA au ajuns miercuri dimineață, 27 mai 2026, la Primăria Iași. Surse apropiate investigației susțin că anchetatorii ar verifica mai multe documente, în dosarul Păcura, legate de dispariția unei cantități importante de păcură din stocurile CET II Holboca.

500 de tone de păcură dispărute

Cazul a ieșit la iveală în anul 2022, în contextul în care statul român intenționa să trimită păcură către Republica Moldova, aflată atunci într-o situație energetică dificilă. În urma verificărilor făcute la CET II Holboca, autoritățile au constatat că o parte din combustibilul depozitat nu mai putea fi folosit corespunzător, fiind amestecat în mare parte cu apă.

Ulterior, controalele au arătat că din stocuri lipseau peste 500 de tone de păcură. Valoarea cantității dispărute a fost estimată la mai mult de 2 milioane de lei. Surse apropiate anchetei susțin că procurorii DNA analizează acum circuitul documentelor, cine le-a semnat și dacă au existat tentative de acoperire a dispariției combustibilului.

Primarului Mihai Chirica, vizat în dosar

În acest dosar au fost deja audiate mai multe persoane din cadrul Primăriei Iași și din sistemul local de termoficare. Printre cei chemați la DNA s-a aflat și Alin Aivănoaei, alături de alți responsabili din domeniul energetic. În anchetă apare și numele primarului Mihai Chirica, despre care procurorii verifică dacă a aprobat plata celor peste 2 milioane de lei pentru acoperirea cantității lipsă de păcură.

Unul dintre martorii-cheie din dosar, Florin Dascălescu – fost director de Divizie la Termo Service S.A. – a fost audiat mai multe ore la DNA Iași la finele lunii aprilie și începutul lunii mai.

