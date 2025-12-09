Alimentul de post care poate avea efecte nocive asupra sănătății. Medicul neurochirurg Vlad Ciurea îl evită: „Nu favorizează funcția cerebrală”

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat faptul că există un aliment de post pe care îl evită complet de peste un deceniu. Profesorul a atras atenția asupra consumului său, menționând că poate avea efecte nocive asupra sănătății. Deși este preferat, preparat și consumat de mulți cetățeni români, ar putea să afecteze funcțiile creierului.

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat că există un aliment de post, bogat în carbohidrați, pe care îl evită complet de foarte mulți ani. Profesorul a precizat că alimentul respectiv, consumat în exces, poate avea efecte nocive asupra sănătății creierului. Activitatea cerebrală nu este susținută în urma consumului acestui produs alimentar și poate declanșa dezechilibre metabolice. Medicul face referire la cartof, în special cel prăjit.

„Cred că de 10 ani nu am mai mâncat. Cartoful, în general, îl îndepărtez. Știu că acest carbohidrat nu favorizează sub nicio formă activitatea cerebrală”, spune medicul.

Ce conțin cartofii prăjiți?

Chiar dacă poate fi un aliment sățios și gustos, cartoful are un conținut ridicat de amidon. Odată consumat, glicemia poate crește brusc. De asemenea, o analiză realizată de Harvard T.H. Chan School of Public Health arată că acest aliment are un impact asupra sensibilității la insulină. Cartofii prăjiți conțin, de obicei, multă sare, un aport caloric ridicat, precum și grăsimi saturate sau trans, dar și acrilamidă.

Consumul excesiv de cartofi prăjiți poate provoca inflamație în corp, iar pancreasul poate fi suprasolicitat. De asemenea, poate contribui la creșterea riscului de boli metabolice și la afectarea vaselor de sânge.

