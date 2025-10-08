Tragedie CUTREMURĂTOARE în Dâmbovița. O mamă și-ar fi ucis fiul de cinci ani înainte de a se sinucide și incendia casa

Scene de un dramatism de neînchipuit, miercuri dimineață, într-o comună din Dâmbovița. O mamă și fiul ei, de doar cinci ani, au fost scoși fără suflare din casa cuprinsă de flăcări. Incendiul a mistuit locuința. Se pare că focul ar fi fost provocat intenționat. Femeia anunțase anterior că se sinucide dând foc locuinței. Teribil, și-a condamnat la moarte și propriul copil.

Din primele informații, se pare că ar fi fost vorba despre o sinucidere. Anterior, polițiștii din cadrul Secției Nr. 5 Poliție Rurală Voinești au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că vecina sa, o femeie, de 43 de ani, din comuna Pietrari, s-a încuiat într-o cameră, împreună cu fiul său, în vârstă de 5 ani, și a afirmat că se sinucide, dând foc încăperii.

Pompierii au fost solicitați miercuri să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din comuna Pietrari, satul Valea.

Garda de Intervenție Voinești a acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, iar în sprijin au intervenit două autospeciale de stingere de la Detașamentul de Pompieri Târgoviște, precum și două ambulanțe SAJ.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul unei camere. Pompierii au pătruns în locuință unde au fost găsite două persoane în stare de inconștiență. Acestea au fost extrase și preluate de echipajul SMURD prezent la fața locului. Este vorba de o femeie de 43 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 5 ani”, a precizat Locotenent Popescu Radu, purtător de cuvânt ISU Dâmbovița.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost o acțiunea intenționată de aprindere, cercetările fiind preluate de instituțiile abilitate. Cadavrele vor fi preluate de către Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiilor. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

