Filmul TRAGEDIEI din Drobeta, unde o mamă și-ar fi omorât copilul, apoi s-a sinucis. Ce au descoperit anchetatorii pe trupul femeii

Anchetatorii au demarat cercetările în privința tragediei din Drobeta Turnu Severin, unde o femeie de 57 de ani și fiul ei în vârstă de 7 ani au fost găsiți morți în casă, marți, 9 septembrie, în centrul orașului. Potrivit primelor indicii, femeia și-ar fi ucis copilul, apoi și-a luat propria viață. Oamenii legii așteaptă concluzia autopsiei pentru a stabili cu claritate circumstanțele în care a murit băiețelul.

În urma finalizării anchete la fața locului, autoritățile au ajuns la concluzia că femeia, o profesoară în vârstă de 57 de ani, a decis să-și pună capăt zilelor, prin spânzurare.

„Tocmai am terminat ancheta la fața locului. A fost găsită o victimă care prezenta violențe, adică a murit prin spânzurare, în schimb în ceea ce privește minorul în vârstă de 7 ani găsit de asemenea decedat, vom stabili în urma efectuării necropsiei care vor fi cauzele decesului, Nu excludem niciuna dintre variante”, a precizat prim procurorul Gheorghe Ciocan.

Acesta a adăugat că minorul nu prezintă urme de violență, însă contextul în care a survenit decesul va fi stabilit în urma necropsiei.

Sora femeii a fost cea care a anunțat Poliția

Sora femeii de 57 de ani a sunat la 112 pentru că aceasta nu răspundea la ușă și nici la telefon. La fața locului au venit pompierii, care au spart ușa, iar în interior au găsit cele două cadavre: al femeii de 57 de ani, care a fost profesoară la un liceu din Orșova, și al fiului său, în vârstă de 7 ani.

Decesul celor doi a survenit prin spânzurare. Polițiștii și procurorii criminaliști verifică tot ce s-a întâmplat înainte de tragedie.

Surse locale afirmă că femeia, fostă profesoară la un liceu din Orșova, era divorțată de soțul ei, un bărbat de 52 de ani, iar acesta insista să ia copilul pentru a petrece timp și cu el. Deși avea decizie în instanță pentru acest lucru, femeia refuza să îi acorde tatălui acest drept.

