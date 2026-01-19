Tragedie în Italia. Un român de doar 14 ani a murit în urma unui accident rutier, în timp ce mergea spre școală. Cum s-a produs catastrofa

Tragedie în Italia! Mark Ricard Mariuț, un adolescent român în vârstă de 14 ani, a murit în Italia, în urma unui accident rutier. Tânărul se îndrepta spre stația de autobuz, un traseu pe care îl făcea zilnic pentru a merge la școală. Băiatul nu a murit pe loc, ci a fot transportat la spital în stare foarte gravă, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Adolescentul locuia cu tatăl său și a părăsit locuința în jurul orei 7 dimineața, pentru a merge spre școală. Băiatul nu avea domiciliul depare de stația de autobuz. Incidentul tragic s-a produs la doar câteva minute de la momentul în care băiatul părăsise locuința, de-a lungul drumului provincial 590 din Val Cerrina, pe teritoriul San Sebastiano da Po, în localitatea Abate, iar impactul a fost violent. Mark a fost aruncat pe parbrizul mașinii, un Mercedes E-Class.

Martorii tragediei au sunat imediat la 112, unii dintre ei chiar au încercat să acorde primul ajutor. La fața locului s-au deplasat de urgență carabinierii și două ambulanțe: una a Crucii Roșii din Chivasso, cu echipa medicală, și o a doua a Crucii Roșii din San Sebastiano da Po, care s-a ocupat de șoferul autoturismului, aflat în stare de șoc.

Din păcate, la momentul sosirii echipajelor medicale, tânărul se afla deja în stop cardiac. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-l readuce la viață și l-au dus de urgență în sala de operație, însă rănile suferite de adolescent în momentul impactului au fost multe prea grave.

Comunitatea din Italia a transmis condoleanțe familiei îndoliate:„Administrația comunală își exprimă cele mai profunde condoleanțe și cea mai sinceră solidaritate față de familia Mariut pentru dispariția șocantă și neașteptată a tânărului Mark.

O pierdere atât de prematură și nedreaptă lovește dur întreaga comunitate, lăsându-ne consternați și profund îndurerați. În acest moment de durere imensă, ne alăturăm cu respect și în tăcere familiei îndoliate, împărtășindu-le doliul și sentimentul de pierdere”, se arată comunicatul emis după tragedie.

