Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Italia. Un român de doar 14 ani a murit în urma unui accident rutier, în timp ce mergea spre școală. Cum s-a produs catastrofa

Tragedie în Italia. Un român de doar 14 ani a murit în urma unui accident rutier, în timp ce mergea spre școală. Cum s-a produs catastrofa

19 ian. 2026, 14:36, Actualitate

Tragedie în Italia! Mark Ricard Mariuț, un adolescent român în vârstă de 14 ani, a murit în Italia, în urma unui accident rutier. Tânărul se îndrepta spre stația de autobuz, un traseu pe care îl făcea zilnic pentru a merge la școală. Băiatul nu a murit pe loc, ci a fot transportat la spital în stare foarte gravă, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Un român de doar 14 ani a murit în Italia, în urma unui accident rutier

Adolescentul locuia cu tatăl său și a părăsit locuința în jurul orei 7 dimineața, pentru a merge spre școală. Băiatul nu avea domiciliul depare de stația de autobuz. Incidentul tragic s-a produs la doar câteva minute de la momentul în care băiatul părăsise locuința, de-a lungul drumului provincial 590 din Val Cerrina, pe teritoriul San Sebastiano da Po, în localitatea Abate, iar impactul a fost violent. Mark a fost aruncat pe parbrizul mașinii, un Mercedes E-Class.

Martorii tragediei au sunat imediat la 112, unii dintre ei chiar au încercat să acorde primul ajutor. La fața locului s-au deplasat de urgență carabinierii și două ambulanțe: una a Crucii Roșii din Chivasso, cu echipa medicală, și o a doua a Crucii Roșii din San Sebastiano da Po, care s-a ocupat de șoferul autoturismului, aflat în stare de șoc.
Din păcate, la momentul sosirii echipajelor medicale, tânărul se afla deja în stop cardiac. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-l readuce la viață și l-au dus de urgență în sala de operație, însă rănile suferite de adolescent în momentul impactului au fost multe prea grave.

Comunitatea din Italia a transmis condoleanțe familiei îndoliate:„Administrația comunală își exprimă cele mai profunde condoleanțe și cea mai sinceră solidaritate față de familia Mariut pentru dispariția șocantă și neașteptată a tânărului Mark.
O pierdere atât de prematură și nedreaptă lovește dur întreaga comunitate, lăsându-ne consternați și profund îndurerați. În acest moment de durere imensă, ne alăturăm cu respect și în tăcere familiei îndoliate, împărtășindu-le doliul și sentimentul de pierdere”, se arată comunicatul emis după tragedie.

AUTORUL RECOMANDĂ

Mario Iorgulescu, prins de carabinieri în Italia după scandalul generat pe TikTok: „Eram fugit din clinică și fără tratament”

O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia

Recomandarea video

Citește și

SURSE Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
16:25
Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
ECONOMIE Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
16:21
Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
SURSE Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
16:06
Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
INEDIT Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
15:46
Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
ECONOMIE Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
15:42
Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
INCIDENT Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
15:13
Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Soarele a dezlănțuit o erupție colosală de clasă X în direcția Pământului
SURSE Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
16:29
Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
EXCLUSIV Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
16:23
Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
NEWS ALERT Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
16:07
Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
NEWS ALERT Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
15:54
Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
REACȚIE Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
15:46
Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
EXCLUSIV Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”
15:43
Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”

Cele mai noi

Trimite acest link pe