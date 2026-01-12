O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia

Sidonia Nicoleta Păun, o româncă în vârstă de 36 de ani originară din Bucuești și stabilită în Italia, a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fiicei sale. Ea se stabilise în Montesilvano, unde lucra ca barmaniţă, și avea două fete de 11 şi 18 ani.

Femeia a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un parapet metalic, apoi s-a răsturnat, neavând nicio şansă de supraviețuire. Impactul violent a avut loc, sâmbătă dimineaţa, pe autostrada A25, între Celano și Pescina din regiunea Abruzzo.

Pe lângă ea, în autoturismul Volkswagen Tiguan, care se îndrepta spre Roma, se mai aflau fiica ei de 18 ani, o prietenă româncă de 34 de ani și fostul ei partener de viaţă, a cărui stare este mai gravă, informează publicația marsicalive.it.

Poliția din Avezzano a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte care au dus la pierderea controlului autoturismului.

În urmă cu o lună, Sidonia era fericită pentru că urma să îşi facă o operaţie estetică.

„Un vis pe care l-am avut de când eram mică, de când am devenit mamă pentru prima dată, acum 18 ani, s-a împlinit astăzi. Am înfruntat cu curaj operația nu doar pentru a-mi îmbunătăți corpul, ci mai ales pentru a mă redescoperi. Nu a fost ușor, dar puterea viselor este mai mare decât frica. Astăzi începe un nou capitol al iubirii de sine”, povestea ea, atunci.

FOTO – Facebook/Il Montesilvano Galerie

