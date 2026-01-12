Prima pagină » Actualitate » O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia

O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia

12 ian. 2026, 20:30, Actualitate
O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia
Galerie Foto 3
FOTO - Facebook/Il Montesilvano Galerie

Sidonia Nicoleta Păun, o româncă în vârstă de 36 de ani originară din Bucuești și stabilită în Italia, a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fiicei sale. Ea se stabilise în Montesilvano, unde lucra ca barmaniţă, și avea două fete de 11 şi 18 ani.

Femeia a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un parapet metalic, apoi s-a răsturnat, neavând nicio şansă de supraviețuire. Impactul violent a avut loc, sâmbătă dimineaţa, pe autostrada A25, între Celano și Pescina din regiunea Abruzzo.

Pe lângă ea, în autoturismul Volkswagen Tiguan, care se îndrepta spre Roma, se mai aflau fiica ei de 18 ani, o prietenă româncă de 34 de ani și fostul ei partener de viaţă, a cărui stare este mai gravă, informează publicația marsicalive.it.

Poliția din Avezzano a deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte care au dus la pierderea controlului autoturismului.

În urmă cu o lună, Sidonia era fericită pentru că urma să îşi facă o operaţie estetică.

„Un vis pe care l-am avut de când eram mică, de când am devenit mamă pentru prima dată, acum 18 ani, s-a împlinit astăzi. Am înfruntat cu curaj operația nu doar pentru a-mi îmbunătăți corpul, ci mai ales pentru a mă redescoperi. Nu a fost ușor, dar puterea viselor este mai mare decât frica. Astăzi începe un nou capitol al iubirii de sine”, povestea ea, atunci.

Sidonia Nicoleta Păun

Sidonia Nicoleta Păun

FOTO – Facebook/Il Montesilvano Galerie

Autorul mai recomandă:

Mario Iorgulescu explică de ce nu a vorbit direct cu familia victimei după accidentul din 2019. „Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”

Accident inedit la Predeal. Un șofer a ieșit cu mașina de pe carosabil și a „aterizat” direct pe acoperișul unei pensiuni

Copil de 8 ani, accidentat de un șofer ucrainean pe un drum din județul Neamț. Ce au descoperit polițiștii despre bărbat

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”
19:08
Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum”
REACȚIE Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 
19:02
Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” 
DECIZIE Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
18:44
Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
REACȚIE Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești”
17:45
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești”
TOP România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
16:32
România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
SCANDALOS S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
16:28
S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut 😲
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Există un singur loc pe Pământ unde atât Omul de Neanderthal, cât și oamenii moderni au creat artă rupestră
NEWS ALERT Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”
20:27
Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul”
SPORT Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul
20:14
Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine este înlocuitorul
FLASH NEWS Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”
20:04
Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea”
SPORT Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă”
19:22
Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă”
APĂRARE Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”
19:16
Radu Miruță recunoaște că habar nu are de legislația stagiului militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific”

Cele mai noi

Trimite acest link pe