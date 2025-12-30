Tragedie în județul Cluj. Trupul carbonizat al unei femei, descoperit după ce o cabană a fost mistuită într-un incendiu violent

Un incendiu violent izbucnit în noaptea de luni spre marți la o cabană din județul Cluj s-a soldat cu moartea unei femei în vârstă de aproximativ 80 de ani. Trupul neînsuflețit al victimei a fost găsit carbonizat în interiorul construcției, distrusă complet de flăcări.

Pompierii clujeni au fost solicitați să intervină de urgență pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o cabană din lemn situată în localitatea Sava, comuna Palatca. La fața locului au ajuns echipaje din cadrul ISU Cluj, scrie Mediafax.ro.

Potrivit pompierilor, incendiul s-a manifestat generalizat la cabana din lemn, cu o suprafață de aproximativ 15 metri pătrați, construcția fiind distrusă în totalitate. Din păcate, în interiorul acesteia a fost descoperit corpul carbonizat al unei femei în vârstă de aproximativ 80 de ani.

Primele concluzii ale anchetei indică drept cauză probabilă a incendiului un burlan defect, au precizat reprezentanții ISU. Circumstanțele exacte ale producerii tragediei urmează să fie stabilite în urma verificărilor.