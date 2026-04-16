Jaf în plină desfășurare în Napoli. Hoții înarmați s-au baricadat în bancă, poliția este la fața locului

Un jaf armat a escaladat inițial într-o criză de ostatici joi, la o sucursală a băncii Crédit Agricole din Napoli, situată în Piazza Medaglie d’Oro. În încercarea de a jefui banca, un grup de hoți s-au baricadat înăuntru după sosirea forțelor de ordine, alături de aproximativ 25-30 de persoane, inclusiv angajații băncii și clienți.

Carabinierii au intervenit la scurt timp și au înconjurat banca, iar în prezent păzesc intrările și incinta adiacentă pentru a împiedica autorii să evadeze.

Potrivit relatărilor martorilor, hoții aveau fețele acoperite cu măști din carton care înfățișau actori celebri.

Conform rapoartelor, după mai multe momente tensionate, clienții și personalul băncii, inițial ținuți ostatici, au fost lăsați să părăsească incinta. Șase persoane au solicitat asistență medicală după ce s-au simțit rău din cauza fricii.

Recomandările autorului: