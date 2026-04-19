Jaf cu arme de jucărie la o bancă din Napoli. Hoții au golit sute de casete de valori

O sucursală Credit Agricole din Napoli a fost scena unui jaf armat în timpul căruia aproximativ 25 de persoane au fost luate ostatice, iar sute de casete de valori au fost golite. Suspecții, care au folosit arme de jucărie, au reușit să fugă înainte de intervenția completă a forțelor speciale.

Jaf cu arme de jucărie la o bancă din Napoli

Jaful a avut loc joi, în jurul orei prânzului, la o sucursală Credit Agricole din Napoli. Potrivit autorităților, mai mulți indivizi au pătruns în sediul băncii, unde au imobilizat clienți și angajați.

În total, aproximativ 25 de persoane au fost luate ostatice în timpul incidentului. Forțele de ordine au intervenit ulterior, reușind să evacueze ostaticii după spargerea unui geam al clădirii.

Ulterior, unitățile speciale GIS ale Carabinierilor au intrat în bancă. Martorii au relatat că s-au auzit mai multe zgomote puternice, despre care anchetatorii au precizat că ar fi fost generate de grenade de asomare utilizate în timpul intervenției.

Suspecții au reușit să fugă printr-o deschidere în podea

La sosirea forțelor speciale, în interiorul clădirii nu a mai fost găsit niciun suspect. Ancheta indică faptul că aceștia ar fi părăsit locația printr-o deschidere realizată în podea, pe care se presupune că ar fi utilizat-o și la pătrunderea în bancă.

În urma verificărilor, poliția a descoperit două arme, ulterior identificate ca fiind replici. De asemenea, potrivit declarațiilor victimelor, aceștia ar fi purtat măști improvizate din materiale elastice sau textile, inclusiv tip colanți, pentru a-și ascunde identitatea.

Sute de casete de valori, golite

Autoritățile au confirmat că au fost golite sute de casete de valori. Banca nu a putut preciza valoarea exactă a prejudiciului, întrucât conținutul acestora aparține clienților și nu este centralizat.

Bunurile sustrase ar putea include bani, bijuterii, metale prețioase și documente de valoare. Mai mulți clienți s-au adunat în fața sucursalei pentru a solicita informații privind bunurile depozitate.

Surse din anchetă au precizat că „valoarea prejudiciului nu poate fi stabilită în acest moment, întrucât doar titularii cunosc conținutul casetelor”.

Cazul este investigat de Parchetul din Napoli, iar autoritățile analizează imaginile de supraveghere și probele ridicate de la fața locului.

