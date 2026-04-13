Tragedie în ziua de Paște: doi tineri au murit după ce mașina în care se aflau a lovit un copac și s-a răsturnat

Doi tineri au murit după ce mașina în care se aflau a lovit un copac / foto caracter ilustrativ, sursa: Shutterstock

Accident tragic petrecut în ziua de Paște. Doi tineri au murit după ce mașina în care se aflau a lovit un copac, pe o șosea din județul Ilfov. Potrivit Mediafax, autoturismul s-a răsturnat.

Accidentul a avut loc duminică seară, informează autoritățile.

Cine era la volanul autoturismului

Potrivit IPJ Ilfov, duminică, în jurul orei 23:25, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier grav pe DN 1M, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism din direcția Palatul Snagov către DN 1L, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă. Ulterior, autoturismul în cauză, ar fi intrat în coliziune cu un arbore de mari dimensiuni, care urmare a impactului, acesta s-ar fi răsturnat pe plafon”, a transmis IPJ.

În urma impactului au murit șoferul și pasagerul aflat pe locul din dreapta față. Ambii aveau 20 de ani.

Anchetatorii au întocmit dosar penal „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe