Tragedie în prima zi de Paște. O femeie a murit, după ce a fost lovită de un tren, pe linia București-Constanța

Traficul feroviar a fost întrerupt duminică, timp de aproape două ore, pe linia pe linia București-Constanța, între Valul lui Traian și Basarabi, după ce un tren de călători a lovit mortal o femeie, transmite Mediafax.

Compania CFR SA a anunțat că la ora 12.52, între Valul lui Traian și Basarabi, s-a produs un accident feroviar, după ce trenul RE 11080, operat de Regio Călători, a lovit o femeie.

Autoritățile au intervenit la fața locului. Femeia a suferit leziuni grave, iar decesul a survenit pe loc.

Traficul feroviar a fost reluat

Circulația feroviară a fost întreruptă temporar pe ambele fire de circulație între stațiile Valul lui Traian și Basarabi, pentru a permite desfășurarea intervenției și a investigațiilor specifice.

Trenul IR 16085 a staționat în zona Basarabi până la finalizarea cercetărilor de către organele abilitate.

Traficul feroviar a fost reluat în jurul orei 14:20.

„După finalizarea cercetărilor și verificarea infrastructurii, circulația trenurilor a fost reluată începând cu ora 14.20, în condiții normale”, a transmis compania.

Cazul a fost preluat de organele abilitate pentru efectuarea cercetărilor.