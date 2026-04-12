Tragedie în prima zi de Paște. O femeie a murit, după ce a fost lovită de un tren, pe linia București-Constanța

Ruxandra Radulescu
Traficul feroviar a fost întrerupt duminică, timp de aproape două ore, pe linia pe linia București-Constanța, între Valul lui Traian și Basarabi, după ce un tren de călători a lovit mortal o femeie, transmite Mediafax.

Compania CFR SA a anunțat că la ora 12.52, între Valul lui Traian și Basarabi, s-a produs un accident feroviar, după ce trenul RE 11080, operat de Regio Călători, a lovit o femeie.

Autoritățile au intervenit la fața locului. Femeia a suferit leziuni grave, iar decesul a survenit pe loc.

Traficul feroviar a fost reluat

Circulația feroviară a fost întreruptă temporar pe ambele fire de circulație între stațiile Valul lui Traian și Basarabi, pentru a permite desfășurarea intervenției și a investigațiilor specifice.

Trenul IR 16085 a staționat în zona Basarabi până la finalizarea cercetărilor de către organele abilitate.

Traficul feroviar a fost reluat în jurul orei 14:20.

„După finalizarea cercetărilor și verificarea infrastructurii, circulația trenurilor a fost reluată începând cu ora 14.20, în condiții normale”, a transmis compania.

Cazul a fost preluat de organele abilitate pentru efectuarea cercetărilor.

Citește și

VIDEO Intervenție de urgență a salvamontiștilor în noaptea de Înviere. Un bărbat și fiul său au rămași blocați în zăpadă ore întregi
16:17
Intervenție de urgență a salvamontiștilor în noaptea de Înviere. Un bărbat și fiul său au rămași blocați în zăpadă ore întregi
TRADIȚIE Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare
12:09
Tradiții de Paște la români: Ce este bine să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare
TRADIȚIE De ce se ciocnesc ouăle roșii? Povestea și simbolistica acestui obicei tradițional de Paște
08:00
De ce se ciocnesc ouăle roșii? Povestea și simbolistica acestui obicei tradițional de Paște
UPDATE O măicuță a murit în incendiul violent de la Mănăstirea Bistrița. Au ars acoperișul și mansarda chiliilor. 19 mașini de pompieri au intervenit
07:36
O măicuță a murit în incendiul violent de la Mănăstirea Bistrița. Au ars acoperișul și mansarda chiliilor. 19 mașini de pompieri au intervenit
VIDEO EXCLUSIV Învierea Domnului, sărbătoarea vieţii. Părintele Cazacu: „Se rup legăturile morții și se vestește că Evanghelia biruiește toată rânduiala iadului”
05:00
Învierea Domnului, sărbătoarea vieţii. Părintele Cazacu: „Se rup legăturile morții și se vestește că Evanghelia biruiește toată rânduiala iadului”
EXCLUSIV Cât au plătit doi bărbați ca să scape din iadul iranian și să ajungă în România. Călăuzele au luat și pielea de pe ei
05:00
Cât au plătit doi bărbați ca să scape din iadul iranian și să ajungă în România. Călăuzele au luat și pielea de pe ei
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Mediafax
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
Ce înfrângere l-ar face pe Orban să demisioneze din fruntea partidului Fidesz
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din 1972?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Cercetătorii cred că ochii vertebratelor au fost inițial un singur ochi în vârful capului
ACTUALITATE Sfaturile medicului Vlad Ciurea: La ce oră trebuie să mâncăm cozonac de Paște, ca să nu ne îmbolnăvim
16:21
Sfaturile medicului Vlad Ciurea: La ce oră trebuie să mâncăm cozonac de Paște, ca să nu ne îmbolnăvim
FLASH NEWS Rețea de escroci români la Viena. Schema prin care sute de firme au fost păgubite cu bunuri vândute ulterior în București
16:16
Rețea de escroci români la Viena. Schema prin care sute de firme au fost păgubite cu bunuri vândute ulterior în București
CONTROVERSĂ Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
16:12
Reacția lui Péter Magyar la acuzațiile că partidul său se pregătește pentru proteste și ocuparea unor instituții. Ce anunță contracandidatul lui Orban
CONTROVERSĂ Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
15:41
Acuzațiile de fraudă se înmulțesc în Ungaria, pe măsură ce maghiarii votează. Tabăra lui Orbán și opoziția se învinuiesc reciproc
INEDIT Două țări au transformat nisipul din deșert în material de construcții
15:40
Două țări au transformat nisipul din deșert în material de construcții
RĂZBOI Israelul atacă în valuri în Liban. Sate întregi dispar de pe fața pământului, experții vorbesc de domicid
15:32
Israelul atacă în valuri în Liban. Sate întregi dispar de pe fața pământului, experții vorbesc de domicid

