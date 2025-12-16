Tragedie la Giurgiu. Un bărbat a murit ars de viu după ce rulota în care locuia a luat foc

Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, și-a pierdut viața într-un incendiu ce a izbucnit, azi-noapte, la o stână din localitatea Grădiștea. Tragedia s-a produs după ce rulota în care bărbatul se afla a luat foc.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Colibași, cu două autospeciale de stingere. Aceștia au constatat faptul că ardeau generalizat rulota și o anexă.

Din nefericire, bărbatul a suferit arsuri și nu a mai putut fi salvat. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost jarul căzut dintr-un mijloc de încălzire pe materialele combustibile din apropiere.

O casă a luat foc și în Dâmbovița

Marți dimineață, și în Dâmbovița s-a produs un incendiu de sezon, cu pagube majore. Focul a izbucnit la o casă în localitatea Tătărani.

Garda de Intervenție Voinești a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD, iar Detașamentul de Pompieri Târgoviște a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în mod generalizat la două anexe pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, precum și la acoperișul casei, fiind afectată o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați.

A fost identificată o femeie, cu atac de panică, care a fost asistată medical de echipajul SMURD.

Și săptămâna trecută, o familie din comuna dâmbovițeană Butimanu a rămas sub cerul liber de sărbători. Mama, tata, bunica și doi nepoți au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa a luat foc.