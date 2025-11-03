Tragedie la Roman: Un bărbat de 74 de ani s-a ÎMPUȘCAT în cap, live pe internet

Scene șocante în județul Neamț. Un bărbat de 74 de ani din municipiul Roman s-a împușcat în cap, în timpul unei transmisiuni live pe internet, luni după-amiază, în jurul orei 16:30.

Incidentul a fost semnalat la 112 de un bărbat care a văzut în direct momentul, iar polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului. Din păcate, informația s-a confirmat, iar victima a fost găsită cu o plagă gravă la cap, produsă prin împușcare.

„Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. A fost stabilizat și trimis la Iași pentru îngrijiri de specialitate”, conform presei locale.

Potrivit IPJ Neamț, bărbatul era deținător legal de arme letale, însă permisul fusese anulat recent. El se afla, totuși, în termenul legal de predare a armelor către un armurier autorizat.

Anchetatorii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

