Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă

Directorul medical al unității, dr. Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită moartă marți dimineață, în camera de gardă. Colegii au descoperit trupul neînsuflețit după ce medicul nu a mai răspuns la telefon.

Ștefania Szabo intrase în gardă luni dimineață și participase, în cursul zilei, la inaugurarea extinderii secției de Pneumologie a spitalului. În jurul orei 6:00, colegii au mers să o caute, îngrijorați că nu mai răspundea la apeluri și au găsit-o fără suflare în camera de gardă.

Ea ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

Ultimul ei mesaj public, postat pe Facebook la începutul lunii septembrie vorbea despre dragostea pentru profesie și grija față de pacienți.

”Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente şi diagnostice, ci şi inimă, empatie şi dorinţa de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, a scris aceasta pe Facebook.

