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Statele Unite vor deschide două noi baze militare în Groenlanda. Va deveni Arctica noul punct fierbinte pe harta lumii?

Statele Unite vor deschide două noi baze militare în Groenlanda. Va deveni Arctica noul punct fierbinte pe harta lumii?
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Donald Trump intenționează să reactiveze o bază militară din perioada „Războiului Rece” în sudul Groenlandei și să creeze o altă bază pe coasta de est. În prezent, este desfășurată numai  patrula forțelor speciale daneze „Sirius” cu câini.

Conform Reuters, deschiderea bazelor va fi prevăzută într-un acord trilateral între SUA, Danemarca și Groenlanda. Cele trei țări ar urma să semneze acordul azi la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

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Trump vrea ca SUA să aibă două baze militare în Groenlanda

Acordul ar putea viza deschiderea de baze militare americane lângă orașul Narssarssuaq din sudul Groenlandei și avanpostul militar Mestersvig de pe coasta de est, unde este staționată o unitate de patrulă a forțelor speciale daneze.

Pe durata Războiului Rece, SUA aveau în Groenlanda 17 obiective militare și peste 10.000 de militari. În prezent, pe insulă a rămas doar baza spațială americană Pituffik, unde sunt dislocați aproximativ 150 de militari americani.

Acordul trilateral SUA-Groenlanda-Danemarca

Acordul dintre SUA și Groenlanda cuprinde următoarele condiții:

  1. Expansiunea militară a Statelor Unite în Groenlanda 
  2. Întărirea securității în regiunea Arcticii și a Atlanticului de Nord 
  3. Groenlanda rămâne teritoriu al Danemarcei 
  4. Groenlanda primește garanții pentru autodeterminare 

Termenii privind staționarea armatei americane pe insula arctică nu au fost încă dezvăluți.

Fostul ambasador al SUA în Damearca: „Cupola de Aur ar putea deveni realitate.”

Fostul ambasador al SUA în Danemarca, Carla Sands, a declarat pentru Fox News:

„Este ceva mai mare. Când ne uităm la acordul din 1951 ca urmare a ocupării Groenlandei pe durata celui de-al Doilea Război Mondial, putem să vedem asta. Acum, avem un acces neîngrădit și asta ar putea chiar să facă ca visul lui Trump privind Cupola de Aur să devină realitate, care va fi o adevărată umbrelă de securitate asupra Statelor Unite, a Americii de Nord și Groenlandei. Ne dă și oportunitatea de a conștientiza  de ce ste în jurul celei mai mari insule. Groenlanda este atât de mare că Danemarca nu are abilitatea sau interesul de a monitoriza totul. Deci, noi și aliații noștri vom putea să distribuim informații și ne va asigura comerțul, apărarea și capabilitățile de luptă în Zona strategică GIUK (un coridor maritim larg și penetrabil din Atlanticul de Nord, situat între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit) și în  Groenlanda, Islanda și Regatul Unit.”, a spust fostul ambasador.

Fostul ambasador: „SUA ar putea obține energie pentru sute de ani!”

„Chinezii depun eforturi să-i aducă pe danezi în Inițiativa „Centura și Drumul” (program lansat în 2013, care reamintește de vechiul Drum al Mătăsii). China are aspirația de a deveni o națiune arctică. Dacă groenlandezii profită de avantajul de a lucra cu noi, ar putea deveni cea mai bogată insulă din lume. Ar putea deveni mai bogați decât orice altă țară dacă extrag energii. Noi avem petrolul din Iranul, Venezuela, vom avea și Groenlanda, deci vom avea energie pentru sute de ani. Este un câștig pentru groenlandezi. Într-o zi, în acest secol, și-ar putea dobândi independența, dar ar putea fi un câștig să coopereze cu noi”, a adăugat ea.

Sursa Foto: Shutterstock

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