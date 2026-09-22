Prima pagină » Știri externe » Xi Jinping vrea să-i ceară lui Trump, la Washington, să oprească vânzările de arme către Taiwan. Președintele Chinei va invoca un acord încheiat cu SUA în 1982. Ce presupune aceasta

Xi Jinping vrea să-i ceară lui Trump, la Washington, să oprească vânzările de arme către Taiwan. Președintele Chinei va invoca un acord încheiat cu SUA în 1982. Ce presupune aceasta

Melania Agiu
Xi Jinping vrea să-i ceară lui Trump, la Washington, să oprească vânzările de arme către Taiwan. Președintele Chinei va invoca un acord încheiat cu SUA în 1982. Ce presupune aceasta
Galerie Foto 10
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În timpul vizitei sale de la Washington de săptămâna aceasta, președintele Chinei, Xi Jinping, îi va solicita omologului său american, Donald Trump, să oprească vânzările de arme către Taiwan, în conformitate cu o declarație comună, semnată de cele două state în 1982, relatează Reuters. Potrivit unor surse ale agenției, China ar putea ridica această problemă în timpul vizitei lui Trump și Xi la Arhivele Naționale din Washington, vineri.

Donald Trump și Xi Jinping / Foto – Mediafax

Surse au declarat pentru Reuters că Beijingul va insista probabil asupra propriei interpretări a acestei declarații semnate în 1982.

Este vorba de declarația comună din 17 august 1982 (cunoscută oficial sub numele de Comunicatul din 17 august sau cel de-al treilea dintre „Cele trei comunicate comune”). Aceasta reprezintă un acord diplomatic fundamental între Statele Unite ale Americii și Republica Populară Chineză, care a fost negociat sub administrația lui Ronald Reagan.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Conform documentului, Statele Unite au declarat atunci că intenționează să reducă treptat livrările de arme către Taiwan și că nu urmăresc să stabilească relații pe termen lung în ceea ce privește furnizarea de armament către Taipei. În același timp, în cadrul „Celor Șase Garanții” acordate Taiwanului, adoptate și ele în 1982, Statele Unite nu au stabilit o dată pentru încetarea livrărilor de arme către Taiwan și nu au fost de acord să efectueze consultări preliminare cu Beijingul cu privire la astfel de livrări.

Cu toate acestea, într-o notă însoțitoare, președintele american de atunci, Ronald Reagan, a afirmat că disponibilitatea SUA de a reduce vânzările de arme este „condiționată în mod absolut de angajamentul continuu al Chinei față de soluționarea pașnică” a divergențelor cu Taiwanul.

Foto: Mediafax

Sursele Reuters au precizat că Beijiongul va solicita, de asemenea, oprirea livrărilor de arme către Taiwan care au fost deja comandate. Unul dintre interlocutori a declarat că Xi Jinping ar putea „să-i sublinieze lui Trump că Taiwan este un factor de provocare și singura sursă de instabilitate în relațiile dintre Statele Unite și China, și că este Taiwan cel care schimbă status quo-ul”.

În schimb, China oferă ajutorul Statelor Unite pentru a exercita presiuni asupra Iranului în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu, au declarat sursele.

În decembrie, administrația Trump a aprobat un pachet de livrări de arme către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari, cel mai mare din istorie. În prezent, al doilea pachet, în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, este suspendat de câteva luni.

China descrie în mod regulat problema Taiwanului, pe care Beijingul îl consideră teritoriu propriu, drept cea mai sensibilă și importantă chestiune diplomatică a sa și a solicitat în repetate rânduri încetarea vânzărilor de arme.

În ultimii cinci ani, China și-a intensificat semnificativ activitățile militare în jurul Taiwanului, inclusiv prin organizarea de exerciții militare cu teste reale de rachete. Forțele sale armate desfășoară operațiuni în jurul Taiwanului aproape zilnic.

Ziarul oficial chinez „People’s Daily” a afirmat marți că, dacă problema Taiwanului ar fi gestionată necorespunzător, aceasta ar putea împinge relațiile dintre China și SUA „spre o situație foarte periculoasă”.

Xi ajunge la Washington miercuri, discuțiile oficiale urmând să aibă loc joi, iar vizita la arhive vineri.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cine este Sarah Rizea, tânăra de 18 ani, cu origini românești, care a fost încoronată Miss Italia 2026
12:44
Cine este Sarah Rizea, tânăra de 18 ani, cu origini românești, care a fost încoronată Miss Italia 2026
CONTROVERSĂ Boicot istoric în SUA: Marile rețele TV se solizarizează cu CNN și refuză să ofere acoperire televizată evenimentelor la care participă Trump. Discursurile președintelui, difuzate fără sunet
12:02
Boicot istoric în SUA: Marile rețele TV se solizarizează cu CNN și refuză să ofere acoperire televizată evenimentelor la care participă Trump. Discursurile președintelui, difuzate fără sunet
FLASH NEWS Zelenski, întâlnire discretă cu șeful CIA în Irlanda, înainte de discuțiile cu Trump la New York. John Ratcliffe venea după o vizită la Moscova
11:24
Zelenski, întâlnire discretă cu șeful CIA în Irlanda, înainte de discuțiile cu Trump la New York. John Ratcliffe venea după o vizită la Moscova
FLASH NEWS Zelenski s-a întâlnit cu Macron la New York. Ce au discutat cei doi lideri înaintea Adunării ONU și ce evenimente mai are pe agendă președintele Ucrainei
11:12
Zelenski s-a întâlnit cu Macron la New York. Ce au discutat cei doi lideri înaintea Adunării ONU și ce evenimente mai are pe agendă președintele Ucrainei
NEWS ALERT Atac armat lângă o școală din Turcia: cel puțin opt persoane rănite, după ce un bărbat a deschis focul la întâmplare. E al treilea incident armat grav de acest timp în 2026
10:45
Atac armat lângă o școală din Turcia: cel puțin opt persoane rănite, după ce un bărbat a deschis focul la întâmplare. E al treilea incident armat grav de acest timp în 2026
FLASH NEWS Trump pregătește un acord „uriaș” cu Belarus pentru potasă, utilizată în producerea îngrășămintelor: „E Mult mai ieftină decât cea din Canada”
10:11
Trump pregătește un acord „uriaș” cu Belarus pentru potasă, utilizată în producerea îngrășămintelor: „E Mult mai ieftină decât cea din Canada”
Mediafax
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Digi24
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Prosport.ro
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
Adevarul
Ce urmează după reținerea lui Georgescu. Adversarii săi, amenințat de susținători. Analist: „Pot avea loc consecințe grave pentru societatea românească”
Mediafax
Cum s-a maturizat piața rezidențială periurbană a Bucureștiului, în ultimii ani
Click
Confesiunile dureroase ale lui Presley Gerber înainte de moarte: „Am avut mult timp să privesc în interiorul meu”
Digi24
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
Cancan.ro
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau
Ce se întâmplă doctore
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Cum să ne protejăm încheieturile mâinilor?
Mediafax Italia
Ce se ascunde în farfuria copiilor la școală?! Un criminolog a analizat cantinele
Mediafax Spania
Acesta e SATUL CARE COSTĂ CÂT UN APARTAMENT în București!
FLASH NEWS Bolojan refuză pentru a treia oară să se prezinte în fața Comisiei de constituționalitate. Urmează să mai fie invitat de două ori
13:45
Bolojan refuză pentru a treia oară să se prezinte în fața Comisiei de constituționalitate. Urmează să mai fie invitat de două ori
ACTUALITATE Tragedie pe un șantier din Olt. Un muncitor a murit după ce a căzut de pe o schelă
13:36
Tragedie pe un șantier din Olt. Un muncitor a murit după ce a căzut de pe o schelă
FLASH NEWS Nicușor Dan, în presa de peste ocean: Cere soldați americani pe teritoriul României și mai multe investiții din SUA
13:34
Nicușor Dan, în presa de peste ocean: Cere soldați americani pe teritoriul României și mai multe investiții din SUA
ȘTIINȚĂ În 2007, un geolog a observat un cerc uriaș pe Google Earth, cu diametrul de 260 de metri. În 2012, minerii au descoperit acolo ceva neobișnuit
13:21
În 2007, un geolog a observat un cerc uriaș pe Google Earth, cu diametrul de 260 de metri. În 2012, minerii au descoperit acolo ceva neobișnuit
REACȚIE Oana Gheorghiu acuză PSD că ține România în blocaj: „Reforma deranjează cutiile de pantofi” / „Scopul lor nu e reforma, ci să pună din nou mâna pe putere”
12:59
Oana Gheorghiu acuză PSD că ține România în blocaj: „Reforma deranjează cutiile de pantofi” / „Scopul lor nu e reforma, ci să pună din nou mâna pe putere”
NEWS ALERT STENOGRAME din dosarul lui Călin Georgescu | „Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul”. Ionel Rusen i-ar fi promis azil politic în Italia, cu ajutorul unui procuror. „Mai întâi, trebuie să scap de controlul judiciar”
12:45
STENOGRAME din dosarul lui Călin Georgescu | „Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul”. Ionel Rusen i-ar fi promis azil politic în Italia, cu ajutorul unui procuror. „Mai întâi, trebuie să scap de controlul judiciar”

Cele mai noi

Trimite acest link pe