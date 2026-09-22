În timpul vizitei sale de la Washington de săptămâna aceasta, președintele Chinei, Xi Jinping, îi va solicita omologului său american, Donald Trump, să oprească vânzările de arme către Taiwan, în conformitate cu o declarație comună, semnată de cele două state în 1982, relatează Reuters. Potrivit unor surse ale agenției, China ar putea ridica această problemă în timpul vizitei lui Trump și Xi la Arhivele Naționale din Washington, vineri.

Surse au declarat pentru Reuters că Beijingul va insista probabil asupra propriei interpretări a acestei declarații semnate în 1982.

Este vorba de declarația comună din 17 august 1982 (cunoscută oficial sub numele de Comunicatul din 17 august sau cel de-al treilea dintre „Cele trei comunicate comune”). Aceasta reprezintă un acord diplomatic fundamental între Statele Unite ale Americii și Republica Populară Chineză, care a fost negociat sub administrația lui Ronald Reagan.

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Conform documentului, Statele Unite au declarat atunci că intenționează să reducă treptat livrările de arme către Taiwan și că nu urmăresc să stabilească relații pe termen lung în ceea ce privește furnizarea de armament către Taipei. În același timp, în cadrul „Celor Șase Garanții” acordate Taiwanului, adoptate și ele în 1982, Statele Unite nu au stabilit o dată pentru încetarea livrărilor de arme către Taiwan și nu au fost de acord să efectueze consultări preliminare cu Beijingul cu privire la astfel de livrări.

Cu toate acestea, într-o notă însoțitoare, președintele american de atunci, Ronald Reagan, a afirmat că disponibilitatea SUA de a reduce vânzările de arme este „condiționată în mod absolut de angajamentul continuu al Chinei față de soluționarea pașnică” a divergențelor cu Taiwanul.

Sursele Reuters au precizat că Beijiongul va solicita, de asemenea, oprirea livrărilor de arme către Taiwan care au fost deja comandate. Unul dintre interlocutori a declarat că Xi Jinping ar putea „să-i sublinieze lui Trump că Taiwan este un factor de provocare și singura sursă de instabilitate în relațiile dintre Statele Unite și China, și că este Taiwan cel care schimbă status quo-ul”.

În schimb, China oferă ajutorul Statelor Unite pentru a exercita presiuni asupra Iranului în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu, au declarat sursele.

În decembrie, administrația Trump a aprobat un pachet de livrări de arme către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari, cel mai mare din istorie. În prezent, al doilea pachet, în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, este suspendat de câteva luni.

China descrie în mod regulat problema Taiwanului, pe care Beijingul îl consideră teritoriu propriu, drept cea mai sensibilă și importantă chestiune diplomatică a sa și a solicitat în repetate rânduri încetarea vânzărilor de arme.

În ultimii cinci ani, China și-a intensificat semnificativ activitățile militare în jurul Taiwanului, inclusiv prin organizarea de exerciții militare cu teste reale de rachete. Forțele sale armate desfășoară operațiuni în jurul Taiwanului aproape zilnic.

Ziarul oficial chinez „People’s Daily” a afirmat marți că, dacă problema Taiwanului ar fi gestionată necorespunzător, aceasta ar putea împinge relațiile dintre China și SUA „spre o situație foarte periculoasă”.

Xi ajunge la Washington miercuri, discuțiile oficiale urmând să aibă loc joi, iar vizita la arhive vineri.