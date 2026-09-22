Vicepremierul demis Oana Gheorghiu a lansat un atac dur la adresa PSD, după ce social-democrații au anunțat că nu vor vota pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureșan. Ea susține că partidul ține România în blocaj și nu este dispus să sprijine măsurile de reformă.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Oana Gheorghiu a trecut în revistă pozițiile succesive ale social-democraților din ultimele cinci luni și a acuzat că partidul condus de Sorin Grindeanu „joacă poker cu soarta țării, prelungind criza și mai tare”.

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„PSD a aruncat țara în criză și tot PSD ține acum toată România în blocaj. Partidul care a fost zeci de ani la conducerea țării, mai mult decât oricine altcineva. Partidul care a avut mereu acces la putere și la resurse. De aproape cinci luni, România nu are un guvern cu puteri depline. Și ce face PSD în aceste zile? Joacă poker cu soarta țării, prelungind criza și mai tare. Azi zic că acceptă o soluție, peste o oră zic că nu mai sunt de acord”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook. „Scopul lor nu e reforma, ci să pună din nou mâna pe putere” În continuare, Gheorghiu susține că scopul social-democraților nu este să facă reforme, ci să pună din nou mâna pe putere. Totodată, aceasta a explicat că reforma presupune închiderea robinetelor prin care se scurg banii publici, tăierea sinecurilor și obligarea companiilor de stat „să producă pentru cetățeni, nu pentru băieții deștepți”. „Scopul lor nu e reforma, ci să pună din nou mâna pe putere. De ce? Pentru că reforma deranjează cutiile de pantofi. Pentru că reforma deranjează zborurile private spre Monaco și Mykonos. Pentru că reforma deranjează penthouse-urile și vilele luxoase. Reformă înseamnă să închizi robinetele prin care se scurg banii publici. Reformă înseammă să tai sinecuri. Reformă înseamnă să obligi companiile de stat să producă pentru cetățeni, nu pentru băieții deștepți”. Oana Gheorghiu readuce în discuție alegerile anticipate

Oana Gheorghiu a readus în discuție și varianta alegerilor anticipate, în cazul în care actualul Parlament nu poate forma o majoritate care să susțină un Guvern cu puteri depline. Vicepremierul demis susține că România are nevoie de un Executiv stabil după aproape cinci luni de criză politică. În opinia sa, dacă actuala legislatură nu poate asigura o majoritate pentru noul Guvern, soluția o reprezintă alegerea unui nou Parlament.