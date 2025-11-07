Traian Băsescu îndeamnă bucureștenii să-și tempereze așteptările de la primarul general și îl acuză pe Adrian Năstase că a distrus bugetul primăriei 

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat competiția pentru Primăria Capitalei și a spus că, de data aceasta, bucureștenii au în față niște candidați cu experiență reală în administrație. Totuși, avertizează că așteptările de la noul edil nu ar trebui să fie prea mari, pentru că bugetul Primăriei Generale a fost „distrus” de Adrian Năstase.

„După părerea mea, este o competiție puternică și mai ales o competiție în care sunt trei candidați care au experiență în administrație, Ciucu are experiență de la Sectorul 6, Băluță de la Sectorul 4, iar Drulă a fost ministrul transporturilor. Deci nu sunt ziariști care vin să se bage primar într-un oraș de dimensiunile și cu dificultățile pe care le are Bucureștiul,” a spus Băsescu.

Fostul președinte a explicat însă că atribuțiile și resursele primarului general sunt limitate, din cauza fragmentării bugetului Capitalei și a lipsei de fonduri reale la nivel central. Acesta a lansat un atac dur la adresa lui Adrian Năstase, pe care îl consideră principalul responsabil pentru această situație.

„Deci, eu o să fiu foarte sincer, bucureștenii nu trebuie să aibă așteptări foarte mari de la primarul general. Pentru că Năstase, în egoismul lui feroce, a distrus, practic, bugetul Capitalei. L-a spart în șapte și practic la Primăria Capitalei abia sunt bani să plătească subvenția la încălzire și subvenția la RATB, și dacă mai sunt bani de câteva cheltuieli. Restul banilor sunt toți la sectoare, unde cu multă veselie plantăm panseluțe, facem tot felul de spectacole și așa mai departe. Deci, aici bucureștenii ar trebui să se revolte”, a mai adăugat acesta.

