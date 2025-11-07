Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o intervenție televizată, valul de anchete care îi vizează și pe premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Băsescu s-a referit la cazul în care a fost implicat Ilie Bolojan care s-a întâlnit cu omul de afaceri Fănel Bogos, arestat pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

„Ieri unul merge la premier cu promisiunea că va da spagă 1,5 milioane. Cred că bani erau pentru partid, nu pentru premier. Azi apare incidentul de la minister. Lucruile par scăpate de sub control. A ajuns corupția la un nivel inimaginabil, spun mulți afaceriști,” a adăugat acesta.

Fostul președinte a vorbit și despre ancheta care-i vizează pe frații Micula.

„Păi mi-e foarte greu să împachetez într-o chestiune de joc politic al DNA-ului întâmplările astea, deși faptul că acum câteva zile s-a întâmplat tot la Bihor, cu frații Micula, care indiferent ce reputații or avea, dar sunt cel mai mare contribuitor la bugetul statului și la bugetul judetului Bihor prin activitățile economice pe care le desfășoară, sigur, se pare că este o concentrare pe PNL, dar n-aș spune că DNA-ul este neapărat un instrument politic, în preajma congresului PSD nu mi-e greu să cred asta,” a declarat Băsescu.

Surse foto: Mediafax

