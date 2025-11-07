Prima pagină » Actualitate » Traian Băsescu, scandalizat de faptul că numele Bolojan și Moșteanu apar în dosarele DNA: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil”

Traian Băsescu, scandalizat de faptul că numele Bolojan și Moșteanu apar în dosarele DNA: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil”

Bianca Dogaru
07 nov. 2025, 22:55, Actualitate
Traian Băsescu, scandalizat de faptul că numele Bolojan și Moșteanu apar în dosarele DNA: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil”

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o intervenție televizată, valul de anchete care îi vizează și pe premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Băsescu s-a referit la cazul în care a fost implicat Ilie Bolojan care s-a întâlnit cu omul de afaceri Fănel Bogos, arestat pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

„Ieri unul merge la premier cu promisiunea că va da spagă 1,5 milioane. Cred că bani erau pentru partid, nu pentru premier. Azi apare incidentul de la minister. Lucruile par scăpate de sub control. A ajuns corupția la un nivel inimaginabil, spun mulți afaceriști,” a adăugat acesta.

Fostul președinte a vorbit și despre ancheta care-i vizează pe frații Micula.

„Păi mi-e foarte greu să împachetez într-o chestiune de joc politic al DNA-ului întâmplările astea, deși faptul că acum câteva zile s-a întâmplat tot la Bihor, cu frații Micula, care indiferent ce reputații or avea, dar sunt cel mai mare contribuitor la bugetul statului și la bugetul judetului Bihor prin activitățile economice pe care le desfășoară, sigur, se pare că este o concentrare pe PNL, dar n-aș spune că DNA-ul este neapărat un instrument politic, în preajma congresului PSD nu mi-e greu să cred asta,” a declarat Băsescu.

Surse foto: Mediafax

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

VIDEO Traian Băsescu îndeamnă bucureștenii să-și tempereze așteptările de la primarul general și îl acuză pe Adrian Năstase că a distrus bugetul primăriei 
23:32
Traian Băsescu îndeamnă bucureștenii să-și tempereze așteptările de la primarul general și îl acuză pe Adrian Năstase că a distrus bugetul primăriei 
POLITICĂ Cum a comentat CTP întrevederea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos: „Un sfert de oră cât un sfert de veac”
23:13
Cum a comentat CTP întrevederea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos: „Un sfert de oră cât un sfert de veac”
UTILE Gunoiul unora, comoara altora. Un sac de 20 de litri se vinde cu 16 lei
22:43
Gunoiul unora, comoara altora. Un sac de 20 de litri se vinde cu 16 lei
LIFESTYLE Ce face Elon Musk cu toți banii lui? E cel mai bogat om din lume, dar „trăiește sub pragul sărăciei” și doarme pe unde nimerește
21:59
Ce face Elon Musk cu toți banii lui? E cel mai bogat om din lume, dar „trăiește sub pragul sărăciei” și doarme pe unde nimerește
VIDEO Traian Băsescu: Ungaria, dependentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia
21:56
Traian Băsescu: Ungaria, dependentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele Arabe Unite. Crimă sau înscenare?
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Românii au făcut cumpăraturi record de Black Friday 2025