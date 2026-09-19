Fostul președinte Traian Băsescu spune că unul dintre regretele sale este modul în care a ajuns să fie compromisă lupta anticorupție. Băsescu critică „spectacolul” public din perioada în care Laura Codruța Kovesi conducea DNA și subliniază că expunerea publică a persoanelor anchetate, înainte ca acestea să fie judecate, a contribuit la discreditarea luptei împotriva corupției.

Băsescu regretă că lupta aticorupție nu a continuat

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Întrebat dacă România de astăzi este țara pe care a încercat să o construiască sau cea împotriva căreia a încercat să lupte, fostul președinte a spus că România „a deviat puțin”, iar una dintre cauze a fost modul în care a fost prezentată lupta anticorupție.

„Nu, e o Românie care a deviat puțin datorită unor greșeli de prezentare. Spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție. Nu pentru că în timpul lui Kovesi s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol, pentru că foarte multe dosare din timpul lui Kovesi au rămas valabile. Dar, datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău, îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul să-l tratezi fără să chemi toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamni pe om la momentul la care l-a pus un sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum”, a declarat Traian Băsescu, sâmbătă, la Digi24.

Întrebat ce este „în floare”, bătălia sau corupția, fostul șef al statului a răspuns: „Corupția, bătălia nu mai e. Cel puțin din ce observ eu, exigența fată de corupție a scăzut foarte mult”.