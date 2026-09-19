Prima pagină » Actualitate » Traian Băsescu mărturisește că regretă „spectacolul cătușelor” al lui Kovesi și spune că acesta a discreditat lupta anticorupție

Traian Băsescu mărturisește că regretă „spectacolul cătușelor” al lui Kovesi și spune că acesta a discreditat lupta anticorupție

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul președinte Traian Băsescu spune că unul dintre regretele sale este modul în care a ajuns să fie compromisă lupta anticorupție. Băsescu critică „spectacolul” public din perioada în care Laura Codruța Kovesi conducea DNA și subliniază că expunerea publică a persoanelor anchetate, înainte ca acestea să fie judecate, a contribuit la discreditarea luptei împotriva corupției.

Vezi galeria foto
5 poze

Băsescu regretă că lupta aticorupție nu a continuat

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Întrebat dacă România de astăzi este țara pe care a încercat să o construiască sau cea împotriva căreia a încercat să lupte, fostul președinte a spus că România „a deviat puțin”, iar una dintre cauze a fost modul în care a fost prezentată lupta anticorupție.

„Nu, e o Românie care a deviat puțin datorită unor greșeli de prezentare. Spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție. Nu pentru că în timpul lui Kovesi s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol, pentru că foarte multe dosare din timpul lui Kovesi au rămas valabile. Dar, datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău, îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul să-l tratezi fără să chemi toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamni pe om la momentul la care l-a pus un sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum”, a declarat Traian Băsescu, sâmbătă, la Digi24.

Procurorul general al Romaniei, Laura-Codruta Kovesi (S), discuta cu presedintele Traian Basescu (D) inaintea prezentarii Raportului de activitate pe anul 2011 al Ministerului Public, in Bucuresti, joi, 8 martie 2012. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Întrebat ce este „în floare”, bătălia sau corupția, fostul șef al statului a răspuns: „Corupția, bătălia nu mai e. Cel puțin din ce observ eu, exigența fată de corupție a scăzut foarte mult”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Predicția lui Traian Băsescu despre tandemul Georgescu-Simion. Liderul AUR ar vrea să fie premier, iar Georgescu va candida la prezidențiale din nou
15:50
Predicția lui Traian Băsescu despre tandemul Georgescu-Simion. Liderul AUR ar vrea să fie premier, iar Georgescu va candida la prezidențiale din nou
FLASH NEWS Ce salariu are Siegfried Mureșan ca europarlamentar. Ce sumă i-ar putea intra în buzunar, lunar, dacă va fi premier
15:16
Ce salariu are Siegfried Mureșan ca europarlamentar. Ce sumă i-ar putea intra în buzunar, lunar, dacă va fi premier
REACȚIE S.O.S. România și-a trimis observatori la alegerile din Rusia. Impresii la cald ale Dianei Șoșoacă: Ne dau clasă la alegeri
15:13
S.O.S. România și-a trimis observatori la alegerile din Rusia. Impresii la cald ale Dianei Șoșoacă: Ne dau clasă la alegeri
FLASH NEWS Se schimbă bancnotele euro. Europenii pot alege cum vor arăta noii bani până pe 21 septembrie
14:55
Se schimbă bancnotele euro. Europenii pot alege cum vor arăta noii bani până pe 21 septembrie
FLASH NEWS Butonul „ascuns” care ar trebui să-i pună pe români în gardă. Avertismentul lansat de Comisia Europeană
14:15
Butonul „ascuns” care ar trebui să-i pună pe români în gardă. Avertismentul lansat de Comisia Europeană
UTILE Experții spun cât timp trebuie să petreci la duș, de fapt. Generația Z preferă dușuri de 10 minute
14:10
Experții spun cât timp trebuie să petreci la duș, de fapt. Generația Z preferă dușuri de 10 minute
Mediafax
Câți bani va pierde lunar Siegfried Mureșan dacă ajunge premierul României
Digi24
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Cancan.ro
Adevărul despre cele 2,2 milioane de pensii calculate greșit. Reacția Casei de Pensii
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: „Oamenii de aici mor de foame. Politicienii de la putere au oprit apa din munți”
Mediafax
A opta minune a lumii? Proiectul uriaș ascuns sub Sahara
Click
Ce îl enervează cel mai tare pe Aris la Andreea Esca: „Nu se abține niciodată”
Digi24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Cancan.ro
România trece brusc de la vară la frig! Ce temperaturi anunță Elena Mateescu pentru săptămâna viitoare
Ce se întâmplă doctore
Cine este Gabriella Barbu, ispita care a făcut senzație în Spania și a ajuns la „Insula Iubirii”? Detalii neștiute despre brunetă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu pisicile de pe o insulă japoneză
Mediafax Italia
Vești proaste pentru proprietarii de case! Ce facilități dispar definitiv?!
Mediafax Spania
Ce se va întâmpla cu PREȚURILE LOCUINȚELOR în următorii 25 de ani?! PREVIZIUNEA unui expert în investiții din Spania
REACȚIE Traian Băsescu continuă schimbul de replici acide cu Kelemen Hunor: „Eu nu l-am lins pe Orban. Acum, neavând ce linge, își caută stăpân aici”
16:04
Traian Băsescu continuă schimbul de replici acide cu Kelemen Hunor: „Eu nu l-am lins pe Orban. Acum, neavând ce linge, își caută stăpân aici”
RĂZBOI Putin anunță că Rusia este pregătită să restabilească relațiile cu vecinii europeni și asigură că Moscova nu are nicio intenție să atace Europa. „Hai să trăim mai bine împreună, altfel…”
15:44
Putin anunță că Rusia este pregătită să restabilească relațiile cu vecinii europeni și asigură că Moscova nu are nicio intenție să atace Europa. „Hai să trăim mai bine împreună, altfel…”
FLASH NEWS Vizită istorică a președintelui Chinei la Casa Albă. Cum arată programul de trei zile al întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping
15:42
Vizită istorică a președintelui Chinei la Casa Albă. Cum arată programul de trei zile al întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping
REACȚIE Traian Băsescu, răspuns în stil propriu la întrebarea dacă i-ar reproșa ceva lui Băsescu din 2004: „Am fost perfect!”
15:41
Traian Băsescu, răspuns în stil propriu la întrebarea dacă i-ar reproșa ceva lui Băsescu din 2004: „Am fost perfect!”
ENERGIE Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
15:09
Criza energetică scoate la iveală factura ultimilor 30 de ani. Cum a ajuns România să-și piardă industria, să închidă capacități energetice și să vândă energia ieftin, dar să o cumpere scump. Doctorul inginer Petru Ianc face radiografia crizei
FLASH NEWS Sistemul electric din Cuba s-a prăbușit din nou: Milioane de oameni, în întuneric. Câte pene masive de curent s-au înregistrat pe parcursul anului
14:57
Sistemul electric din Cuba s-a prăbușit din nou: Milioane de oameni, în întuneric. Câte pene masive de curent s-au înregistrat pe parcursul anului

Cele mai noi

Trimite acest link pe