Traian Băsescu analizează aparițiile publice și mobilizarea susținătorilor lui Călin Georgescu. El consideră că aceste acțiuni au o miză electorală și pregătesc o revenire în cursa pentru Cotroceni.

„Categoric va candida la prezidențiale”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

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Simion îl susține pe Georgescu, în scenariul lui Băsescu

Băsescu crede că George Simion nu mai intră în cursa prezidențială dacă Georgescu poate candida. În această variantă, liderul AUR îi oferă sprijinul politic lui Georgescu și urmărește funcția de prim-ministru.

„Nu cred că Simion va candida. Dacă va fi Călin Georgescu în cursă, Simion îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier”, a afirmat fostul președinte.

Un asemenea tandem Georgescu–Simion nu este prezentat în informațiile disponibile drept o înțelegere anunțată oficial. Băsescu descrie propriul scenariu privind modul în care s-ar putea împărți candidaturile și funcțiile politice.

Băsescu contestă ideea unei victorii sigure pentru Georgescu

Fostul președinte respinge și afirmațiile potrivit cărora Călin Georgescu ar fi avut victoria garantată dacă scrutinul prezidențial anterior continua. Băsescu susține că desfășurarea integrală a campaniei ar fi adus mai multe informații în spațiul public despre candidați și consideră că rezultatul final putea fi diferit. El invocă inclusiv posibilitatea unei victorii a Elenei Lasconi.

Fostul președinte a vorbit și despre voturile AUR

Băsescu se declară sceptic și în privința transformării integrale a intenției de vot din sondaje în voturi efective pentru AUR. El estimează un rezultat mai redus decât unele niveluri indicate în sondaje și leagă comportamentul alegătorilor de dezbaterea privind efectele economice ale unei schimbări de guvernare.