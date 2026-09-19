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Putin anunță că Rusia este pregătită să restabilească relațiile cu vecinii europeni și asigură că Moscova nu are nicio intenție să atace Europa. „Hai să trăim mai bine împreună, altfel…”

Melania Agiu
Putin anunță că Rusia este pregătită să restabilească relațiile cu vecinii europeni și asigură că Moscova nu are nicio intenție să atace Europa. „Hai să trăim mai bine împreună, altfel…”
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Rusia este pregătită să colaboreze și să restabilească relațiile cu vecinii săi europeni, a transmis, vineri seara, Vladimir Putin, în cadrul ședinței Comisiei militar-industriale.

„Suntem pregătiți să colaborăm și să restabilim relațiile cu vecinii noștri europeni”, a subliniat șeful statului rus. „Hai să trăim mai bine împreună, altfel…”

Liderul de la Kremlin a subliniat faptul că o serie de lideri europeni, pentru a-și justifica poziția și cheltuielile exorbitante pentru Ucraina, recurg la orice argumente, în special la presupusa amenințare din partea Rusiei.

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Putin a subliniat că Federația Rusă nu are nicio intenție sau motiv să atace Europa și țările europene.

„Pur și simplu nu avem niciun motiv pentru asta”, a adăugat el.

„Unii lideri europeni au afirmat deja, pentru a-și justifica poziția și cheltuielile exorbitante pentru războiul din Ucraina, că se recurge la orice, se folosește orice. Ei bine, în special, una dintre tezele principale este presupusa amenințare din partea Rusiei. Vreau să repet: Rusia nu are nicio intenție agresivă față de țările europene. Pur și simplu nu avem niciun motiv pentru asta. Suntem pregătiți pentru cooperare, pentru restabilirea relațiilor cu vecinii noștri europeni”, a declarat Putin în cadrul ședinței Comisiei militar-industriale.

„Cu toate acestea, am remarcat și faptul că tocmai s-au desfășurat exerciții militare de rutină în Marea Baltică. Unul dintre obiective este exersarea capturării navelor civile. Este normal acest lucru? Se vorbește mereu despre apărarea dreptului internațional, despre respectarea normelor dreptului internațional, dar se fac pregătiri pentru capturarea navelor civile”, a subliniat președintele Rusiei.

„În același timp, aceiași oameni își manifestă așa-zisa îngrijorare și condamnă tot ceea ce se întâmplă în strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb. Dar ei ce fac? De ce se pregătesc? Vreau doar să le spun: haideți să trăim mai bine împrenă, altfel și noi vom fi nevoiți să dăm socoteală. Acest lucru ar trebui să fie evident pentru toată lumea”, a declarat Putin.

Președintele Rusiei a mai precizat în discursul său că NATO se extinde și se dezvoltă, intrând în diverse regiuni ale lumii. Putin a declarat că Occidentul folosește ucrainenii ca „muniție”

„NATO este în creștere, se extinde și deja se extinde în alte regiuni ale lumii. Unii lideri europeni declară deschis că se pregătesc de război cu Rusia. În opinia mea, ei încearcă pur și simplu să-și salveze ratingurile scăzute prin acoperirea greșelilor din politicile lor economice și sociale. Nu funcționează prea bine și nu ajută. Dar, în loc să se oprească și să-și asculte cetățenii, care au spus clar în alegeri că nu vor niciun război cu Rusia, acești lideri continuă să escaladeze situația. De asemenea, ei folosesc situația din Ucraina pentru a inflama această tensiune, folosindu-i pe ucraineni înșiși drept carne de tun.“, a declarat liderul rus.

Vladimir Putin a mai precizat că autoritățile de la Kiev fac tot posibilul pentru a împiedica orice formă de pace sau negocieri. Potrivit acesuia, regimul din Ucraina nu poate proteja democrația, deoarece el însuși s-a transformat într-o dictatură.

„Se presupune că Ucraina apără valorile europene, civilizația europeană și democrația. Dar cum poate regimul actual din Ucraina să apere democrația când el însuși a degenerat de mult într-o dictatură? Nimeni nu vorbește despre asta.

Alegerile, după cum știm, nu au loc în Ucraina. Puterea a fost uzurpată de o mână de delapidatori și oficiali corupți care au nevoie de război pentru a rămâne la putere fără alegeri și pentru a crea condiții pentru a-și jefui în continuare propriul popor și a-și umple buzunarele cu banii sponsorilor, inclusiv din Europa. Și acest regim complet corupt, este oare principalul apărător al democrației în Europa? Sună ciudat.“, a spus Putin.

Pe 12 septembrie, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că Europa a înghețat practic relațiile cu Rusia până la zero. Pe 7 iulie, el a afirmat că motivele atitudinii negative a Europei față de Rusia se regăsesc atât în încercările politicienilor europeni de a arunca asupra unei țări prea mari, după standardele lor, responsabilitatea pentru propriile lor probleme, cât și în dorința Europei de a se răzbuna, într-un fel, din punct de vedere istoric.

Sursă video/ foto: Kremlin.ru

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