Traian Băsescu a reacționat, într-o intervenție la Digi24, după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a criticat public, făcând referire la legăturile fostului președinte cu regimul comunist. Băsescu a afirmat că este, la rândul său, „un produs al vechiului regim”, dar a susținut că, spre deosebire de Hunor, a avut curajul să desecretizeze arhivele fostei Securități și să condamne comunismul.

Fostul președinte al României a fost întrebat la Digi24 despre schimbul de replici cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, care l-ar fi numit „cel mai bun produs al dictaturii comuniste”. Băsescu a spus că este un produs al vechiului regim, dar a subliniat că spre deosebire de „lașii din politică” el a avut curajul să desecretizeze arhivele fostei Securități și să condamne regimul.

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