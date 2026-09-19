Traian Băsescu a reacționat, într-o intervenție la Digi24, după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a criticat public, făcând referire la legăturile fostului președinte cu regimul comunist. Băsescu a afirmat că este, la rândul său, „un produs al vechiului regim”, dar a susținut că, spre deosebire de Hunor, a avut curajul să desecretizeze arhivele fostei Securități și să condamne comunismul.
Fostul președinte al României a fost întrebat la Digi24 despre schimbul de replici cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, care l-ar fi numit „cel mai bun produs al dictaturii comuniste”. Băsescu a spus că este un produs al vechiului regim, dar a subliniat că spre deosebire de „lașii din politică” el a avut curajul să desecretizeze arhivele fostei Securități și să condamne regimul.
„Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să ţină cont că acest produs, şi eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am şcolit şi nu am trăit la Londra, în România am trăit şi în România am evoluat şi am comandat cea mai mare navă a României, deci o navă de un milion de barili.
Deci sunt un produs al vechiului regim dar un produs care, spre deosebire de laşii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei Securităţi şi a avut curaj să condamne comunismul”, a afirmat Traian Băsescu.
Traian Băsescu a lansat apoi un atac direct la adresa lui Kelemen Hunor și a făcut referire la relația liderului UDMR cu Viktor Orbán.
„Eu nu l-am lins pe Orban. El l-a lins, acum neavând ce linge s-a îndreptat către zona autohtonă. Își caută stăpân aici”, a mai spus fostul șef de stat.
Reamintim că schimbul de replici dintre cei doi a început după ce Băsescu a criticat implicarea UDMR în deciziile importante de pe scena politică de la București.
Ulterior, Kelemen Hunor a reacționat și a spus că fostul președinte este un produs al dictaturii comuniste.
„Un fost preşedinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, şi al Securităţii comuniste, a zis să fim ţinuţi departe de politică. Ok, să vină Petrov şi să rezolve problema”, a spus liderul UDMR.