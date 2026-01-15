Prima pagină » Actualitate » Traian Băsescu, mulțumit de noile impozite pe proprietate impuse de Bolojan. Cât va plăti fostul președinte pentru mașină

15 ian. 2026, 21:43, Actualitate
Traian Băsescu a declarat, la Digi24, că „românii au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an”. Fostul președinte declară, pe de altă parte, că noua grilă de impozitare impusă de Guvern și trecută prin Parlament este corectă. Traian Băsecu are și o ușurare, a scăpat de impozitul pe mașină, că nu mai are.

În ediția care va fi difuzată duminică a emisiunii „În fața ta”, fostul șef al statului a dezvăluit că plătește un impozit de 2.200 de lei pentru locuința sa, „față de 800 și ceva de lei” înaintea creșterilor din acest an. „Iar la mașină, zero, că n-am”, a adăugat el, râzând .

„E o creștere consistentă, dar cred că acum s-a ajuns la un impozit corect, în raport cu un apartament de 154 de metri pătrați. Dacă nu putem plăti cei 2.200 de lei pe an, ne ducem la un apartament cu două camere, pensionari fiind, dar deocamdată putem plăti”, a continuat Traian Băsescu.

„În ce parte se întorcea românul, se trezea cu o roșie în față”

Întrebat cum ar califica reacția societății în fața acestor creșteri, fostul lider de la Cotroceni a spus:

„Eu cred că românii, mai ales cei cu venituri mici, fie că salariați, fie că pensionari, au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an, taxe, accize și la combustibil, taxă la casă, taxă la mașină, taxă la școală, taxă la… Toate taxele au crescut și românii au fost copleșiți”.

„Cred că este un lucru pe care trebuia să îl sesizeze Guvernul. Au fost în total 17 taxe și accize, și impozite mărite, o listă de 17. Fiecare român a fost lovit cel puțin de cinci-șase dintre ele.

Nu mai vorbim că s-a suprapus și pe reducerile de sporuri în companiile de stat și la aparatul de stat, deci au fost multe lovituri dintr-odată. În ce parte se întorcea românul, se trezea cu o roșie în față. Dădea la dreaptă, avea altă lovitură”, a mai declarat Traian Băsescu.

