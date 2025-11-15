Traian Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Sper să nu o facă. Nimeni nu-i vrea locul

Traian Băsescu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să nu demisioneze în condițiile în care este atacat în permanență chiar și de colegii de guvernare. El a adăugat că premierul nu poate pleca de la Palatul Victoria decât prin demisie deoarece partidele nu vor iniția moțiune de cenzură pentru că „nimeni nu-i vrea locul”.

Băsescu​ a vorbit sâmbătă, la România TV, despre datoria publică a țării, dar și despre ce s-ar întâmpla dacă premierul Ilie Bolojan ar decide să demisioneze.

„Ce face Bolojan este un alt drum decât cel pe care l-am ales eu când a fost vorba despre măsuri pentru scoaterea țării din criză. Eu am abordat o altă soluție, adică reducerea salariilor, reduceri de cheltuieli, reducerea fondului de salarii cu 25%, care s-a adresat strict bugetarilor. Nu s-a atins niciun salariu din sectorul privat, mi s-a părut că acesta era lucrul pe care îl puteam controla. Dacă măream impozitele pe companii într-o situație de criză, atunci am apreciat să controlez cheltuielile pe care le controlam. Nu văd saltul încă, saltul spre bine, probabil că va veni. Nici nu vreau să descurajez, că ne adâncim în criză, deși riscul pe care îl avem este să ne ducem într-o criză economică. Premierul trebuie să fie extrem de atent la efectele pe care le produce creșterea fiscalității în economie”, a declarat fostul președinte.

Întrebat dacă Bolojan ar putea fi dat jos din funcția de premier, fostul șef al statului a precizat că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că nimeni altcineva nu ar fi dispus să își asume responsabilitatea de a readuce țara pe lina de plutire.

„Doar dacă demisionează, altfel toți îl atacă, dar nimeni nu vrea să îi ia locul. Nu îl va da nimeni jos prin moțiune de cenzură pe Bolojan; dacă el decide să demisioneze, asta e altă socoteală, dar sper să nu o facă, pentru că ar fi și o criză politică care ar agrava condițiile în care ne împrumutăm”, a concluzionat Băsescu.

