Bianca Dogaru
25 nov. 2025, 12:57, Actualitate
Traian Băsescu, reacție fermă după intrarea dronei rusești în România: „Asta e o atitudine caraghioasă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit”

Traian Băsescu a reacționat tranșant după incidentul aerian din această dimineață, când o dronă rusească a traversat spațiul aerian al României prin județele Tulcea, Galați și, pentru prima data, Vrancea. Fostul președinte critică modul în care autoritățile comunică și gestionează astfel de episoade. 

Fostul șef de stat afirmă că simpla ridicare de la sol a avioanelor F-16 și Eurofighter Typhoon nu reprezintă o acțiune care să producă un efect real sau să transmită un mesaj de forță.

„Cât timp nu vom reacționa corespunzător situației de încălcare ilegală a spațiului aerian o să avem tipul acesta de șicanare. Drona trebuia doborâtă. (…) Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit tipul acesta de activitate indiferent de unde vin dronele. Odată intrate în spațiul aerian românesc ele ar trebui doborâte pentru a proba că avem capacitatea să o facem. Spunem la televizor: am ridicat F16, am ridicat Eurofighter ca și cum le-am ridicat noi cu brațele, dar asta e o atitudine caraghioasă, nu îmi spune nimic mie ca pensionar, ca cetățean faptul că eroii militari au ridicat avioanele. Mi-ar spune ceva dacă aș afla că o dronă intrată ilegal a fost doborâtă”, a declarat Traian Băsescu.

Locuitorii din Tulcea, Galați și Vrancea au primit în această dimineață mesaje RO-Alert, după ce radarele militare au detectat o dronă rusească ce zbura la joasă altitudine și intra în spațiul aerian românesc. Forțele Aeriene au ridicat în aer patru avioane de luptă pentru monitorizare, însă drona nu a fost neutralizată.

Surse foto: Mediafax foto

