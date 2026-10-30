Când scăpăm de ploi și vijelii. Informații de ultimă oră de la ANM

Cer acoperit și ceață în toate zonele țării, acesta este tabloul general al sfârșitului de săptămână. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu s-au înregistrat precipitații, la primele ore ale zilei de vineri. Dar meteorologii anunță că revin ploile și, mai mult, va plouă până la jumătatea săptămânii viitoare.

Temperaturile au scăzut în ultimele zile. În această dimineață, cea mai ridicată temperatură a fost de doar 12 grade Celsius. Minima dimineții, la ora 09:00, a fost de 2 grade și s-a înregistrat la Iezer.

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La București, la aceeași oră, se înregistrau 11 grade Celsius, iar aerul era cețos.

Coduri galbene emise de ANM

Meteorologii ANM au emis un cod galben care vizează „intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; la altitudini în general de peste 1500 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă”.

Codul galben este valabil în perioada 30 octombrie, ora 12:00 – 01 noiembrie, ora 10:oo

„Pe parcursul zilei de vineri (30 octombrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40…50 km/h.

De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania .

. Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

În regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica”, anunță ANM.

Ploi însemnate cantitativ în mai multe județe

În perioada 31 octombrie, ora 05:00 – 01 noiembrie, ora 10:00 este valabilă și o atenționare meteorologică – cod galben. Vizează „ploi însemnate cantitativ în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova; predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m”.

„În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…25 cm”, anunță ANM.

Temperaturile scad la începutul lunii noiembrie. Unde sunt așteptate ninsori

Începând cu 31 octombrie, vremea se va răci, iar valorile termice din timpul zilei vor coborî sub cele normale în cea mai mare parte a țării. Ploile vor continua, în special în sudul și centrul teritoriului, unde cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp.

Maximele vor fi cuprinse între 8 și 15 grade Celsius, iar minimele se vor situa, în general, între 2 și 8 grade. La începutul lunii noiembrie, temperaturile vor rămâne ușor sub valorile obișnuite pentru această perioadă.