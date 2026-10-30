Prima pagină » Știri » Când scăpăm de ploi și vijelii. Informații de ultimă oră de la ANM

Când scăpăm de ploi și vijelii. Informații de ultimă oră de la ANM

Când scăpăm de ploi și vijelii. Informații de ultimă oră de la ANM
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cer acoperit și ceață în toate zonele țării, acesta este tabloul general al sfârșitului de săptămână. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu s-au înregistrat precipitații, la primele ore ale zilei de vineri. Dar meteorologii anunță că revin ploile și, mai mult, va plouă până la jumătatea săptămânii viitoare.

Temperaturile au scăzut în ultimele zile. În această dimineață, cea mai ridicată temperatură a fost de doar 12 grade Celsius. Minima dimineții, la ora 09:00, a fost de 2 grade și s-a înregistrat la Iezer.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

La București, la aceeași oră, se înregistrau 11 grade Celsius, iar aerul era cețos.

Sursa – ANM

Coduri galbene emise de ANM

Meteorologii ANM au emis un cod galben care vizează „intensificări ale vântului; ploi moderate cantitativ; la altitudini în general de peste 1500 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă”.

Codul galben este valabil în perioada 30 octombrie, ora 12:00 – 01 noiembrie, ora 10:oo

Pe parcursul zilei de vineri (30 octombrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40…50 km/h. 

  • De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania.
  • Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.
  • La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

În regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica”, anunță ANM.

Ploi însemnate cantitativ în mai multe județe

În perioada 31 octombrie, ora 05:00 – 01 noiembrie, ora 10:00 este valabilă și o atenționare meteorologică – cod galben. Vizează „ploi însemnate cantitativ în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova; predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m”. 

În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…25 cm”, anunță ANM.

Sursa – ANM

Temperaturile scad la începutul lunii noiembrie. Unde sunt așteptate ninsori

Începând cu 31 octombrie, vremea se va răci, iar valorile termice din timpul zilei vor coborî sub cele normale în cea mai mare parte a țării. Ploile vor continua, în special în sudul și centrul teritoriului, unde cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp.

Maximele vor fi cuprinse între 8 și 15 grade Celsius, iar minimele se vor situa, în general, între 2 și 8 grade. La începutul lunii noiembrie, temperaturile vor rămâne ușor sub valorile obișnuite pentru această perioadă.

În intervalul 1-2 noiembrie, înnorările vor persista în majoritatea regiunilor, iar ploile vor fi mai probabile în sudul, sud-estul și centrul țării. La munte sunt prognozate lapoviță și ninsoare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Dilema „Afganistan” și „Formatul Moscova”. Cum au devenit talibanii parteneri regionali cheie pentru Rusia lui Putin
10:00
Dilema „Afganistan” și „Formatul Moscova”. Cum au devenit talibanii parteneri regionali cheie pentru Rusia lui Putin
EXCLUSIV Primarul USR din Corbeanca, denunțat la DNA de 5 consilieri locali. Edilul e acuzat că falimentează intenționat compania de salubritate a primăriei
06:00
Primarul USR din Corbeanca, denunțat la DNA de 5 consilieri locali. Edilul e acuzat că falimentează intenționat compania de salubritate a primăriei
EVENIMENT Jurnalistul britanic Charlie Ottley promovează România, de Halloween, într-un clip realizat pentru Ministerul Turismului şi difuzat de BBC World News
20:01
Jurnalistul britanic Charlie Ottley promovează România, de Halloween, într-un clip realizat pentru Ministerul Turismului şi difuzat de BBC World News
FLASH NEWS Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
14:41
Ministrul Afacerilor Interne face anunțul despre modul de plată al angajaților pentru zilele lucrate în weekend. Ce se întâmplă cu salariile în 2027
INCIDENT Femeie împușcată mortal de un vânător, în Maramureș. Victima ar fi fost confundată cu un animal sălbatic
10:31
Femeie împușcată mortal de un vânător, în Maramureș. Victima ar fi fost confundată cu un animal sălbatic
ANALIZA de 10 Remaniere guvernamentală în Rusia, Putin a avut ultimul cuvânt. Cine sunt noii „oameni de stat” preferați de liderul de la Kremlin
10:00
Remaniere guvernamentală în Rusia, Putin a avut ultimul cuvânt. Cine sunt noii „oameni de stat” preferați de liderul de la Kremlin
Mediafax
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
Digi24
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
„Felicitări, campionule!”. Mii de români au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur după o glumă online
Mediafax
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Click
După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”
Digi24
Bătălia pe șefia ONU: varianta Orban ar fi o poveste de groază menită să-i sperie pe membri, pentru ca SUA s-o impună pe Lana Nusseibeh
Cancan.ro
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Descopera.ro
De ce existăm? Particula care ar putea elucida misterul odată pentru totdeauna, spun fizicienii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii de la Smithsonian au creat cea mai detaliată simulare a Universului timpuriu
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
JUSTIȚIE Cetățean rus care voia să devină român cu acte în regulă peste noapte, dat pe mâna judecătorilor de parchetul instanței supreme. A recunoscut că a folosit acte false la autorități
10:47
Cetățean rus care voia să devină român cu acte în regulă peste noapte, dat pe mâna judecătorilor de parchetul instanței supreme. A recunoscut că a folosit acte false la autorități
INEDIT Povestea românului care a dat examenul auto de 20 de ori, l-a luat de fiecare dată și a câștigat zeci de mii de euro
10:40
Povestea românului care a dat examenul auto de 20 de ori, l-a luat de fiecare dată și a câștigat zeci de mii de euro
ULTIMA ORĂ Daniel Zamfir, ministrul Economiei: „Execuția bugetară la Ministerul Economiei este una absolut rușinoasă”
10:36
Daniel Zamfir, ministrul Economiei: „Execuția bugetară la Ministerul Economiei este una absolut rușinoasă”
ATAC Dominic Fritz face bilanțul primelor 10 zile cu PSD la guvernare. „N-au rezolvat urgențele țării, dar nici n-au stat degeaba”
10:31
Dominic Fritz face bilanțul primelor 10 zile cu PSD la guvernare. „N-au rezolvat urgențele țării, dar nici n-au stat degeaba”
FLASH NEWS NYT: Donald Trump l-ar fi ajutat pe Flavio Bolsonaro să fugă în SUA, după ce justiția i-a interzis să plece. Traseul secret prin care senatorul brazilian a ajuns la Miami
10:29
NYT: Donald Trump l-ar fi ajutat pe Flavio Bolsonaro să fugă în SUA, după ce justiția i-a interzis să plece. Traseul secret prin care senatorul brazilian a ajuns la Miami
FLASH NEWS Serghei Lavrov a ajuns în SUA pentru reuniunea miniștrilor de externe din G20. Șeful diplomației ruse vrea să ceară ridicarea sancţiunilor impuse Moscovei
10:28
Serghei Lavrov a ajuns în SUA pentru reuniunea miniștrilor de externe din G20. Șeful diplomației ruse vrea să ceară ridicarea sancţiunilor impuse Moscovei

Cele mai noi

Trimite acest link pe