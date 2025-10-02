Transalpina se închide din nou din cauza zăpezii depuse pe carosabil, între localitățile Rânca și Obârșia Lotrului

Joi dimineața, circulația a fost închisă pe Transalpina, din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Restricția este impusă pentru a doua oară săptămâna aceasta.

Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), de joi, ora 09.00, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina).

De precizat este că, restricția este impusă pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice. Același tronson a mai fost închis și marți, din cauza zăpezii, iar circulația s-a reluat miercuri dimineața.

Autorul recomandă:

Cod roșu de ploi abundente în două județe. Avertizări de vreme extremă în România: furtuni, ninsoare și viscol