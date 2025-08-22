Prima pagină » Actualitate » Transport public revoluționar, la Buzău/Dumitru Toma: Sunt deja în probe cele 12 microbuze. Vor lucra cu stații virtuale

Luiza Dobrescu
22 aug. 2025, 10:06, Actualitate
Primăria Municipiului Buzău a cumpărat, prin PNRR, 20 de microbuze electrice și 20 de stații de încărcare lentă, cu peste 24 milioane lei. Autovehiculele sunt destinate atât elevilor, cât și celorlalți cetățeni ai urbei. 

Primarul din Buzău, Dumitru Toma, implementează un sistem inovator de transport public de persoane, „on demand”, adică la cerere. Cu ajutorul unui soft, se pot planifica rutele în timp real, în funcție de cererea utilizatorilor.

„Microbuzele sunt altfel echipate, cu tot felul de softuri, cu cifră indicată prin regulament, până la 250.000 euro. Nu a furat nimeni nimic, dacă are cineva informații să facă plângere, să mă apăr de ceva ce nu am făcut? Sunt 12 microbuze aduse, mai sunt 8. 20 în total, dar nu sunt microbuze școlare. Au multiple dotări, de la numărătoarea călătorilor, e-ticketing. 20 de staţii de încărcare electrice.

Sunt deja în probe cele 12 microbuze, după ce vin şi celelalte, începem testele cu softul. Este un lucru unic, vor lucra cu stații virtuale, vor fi fixate câteva sute de stații virtuale, în afară de cele fizice. Am văzut acest sistem in Germania şi l-am introdus și la noi. Vor circula probabil până la 1 noaptea. Au 9 locuri pe scaune, în afara șoferului, plus încă 9 locuri în picioare, aer condiționat, a declarat vineri primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Administrația s-a gândit că, în acest fel, va crește și numărul de călători, pentru că mulți vor opta să renunțe la automobilul propriu și va scădea și emisia de noxe. Programul unor astfel de microbuze se va finaliza la 1.00 noaptea, nu va fi pe rute fixe, ci se va adapta nevoilor pasagerilor, mai spune primarul Toma.

„Fiecare autobuz va fi echipat cu un sistem pentru numărare călători. Acesta va fi integrat cu calculatorul de bord CGMT şi va permite urmărirea şi înregistrarea numărului de călători transportați pe anumite intervale de timp, stație, linie, numerele autobuzelor.

Autobuzele electrice vor fi prevăzute cu un sistem de supraveghere video la interior şi la exterior. Sistemul va trebui să cuprindă un număr de minim 4 camere digitale color, cu înregistrare audio, de înaltă rezoluție, de tip dome, cu carcasă antivandalism. Autobuzele vor fi echipate cu dispozitive ce permit transmiterea poziției în timp real (prin intermediul calculatorului de bord), fie către echipamentul AVL fix din intersecţiile semaforizate, fie spre componenta centrală, astfel încât prin intermediul dispeceratului de transport public să se poată realiza interfațarea cu centrul de management al traficului, cu care acesta va face schimb de informaţii, în sensul anunţării vehiculelor care se află în întârziere pe traseu şi a cere prioritate de trecere pentru acestea în intersecţiile semaforizate de care urmează să se apropie.

Sistemele de evitare a coliziunilor şi de asistenţă la volan trebuie să monitorizeze riscurile întâlnite în trafic sau din cauza neatenției, în mod dinamic, şi să ofere semnale de avertizare vizuale şi auditive în timp real şoferilor.

(…)Vor fi acele stații virtuale în cartiere, pe lângă hoteluri, parcuri, puncte importante”, a mai spus primarul Toma.

