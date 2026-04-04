Prețul unei călătorii cu metroul va fi majorat de la 5 la 7 lei. Informația a fost confirmată de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, pentru HotNews. Noile tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 mai.

Decizia de scumpire a biletelor a fost votată, sâmbătă în cadrul Consiliul de Administrație al Metrorex.

Anul trecut a mai existat o majorare a prețului la călătoriile cu metroul, biletele fiind majorate de la 3 la 5 lei. Tot atunci au fost majorate și tarifele abonamentelor de călătorie.

AUTORUL RECOMANDĂ: