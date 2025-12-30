Prima pagină » Actualitate » Trecutul dureros al Laurei Andreșan. ”În copilărie am fost abuzată de unchiul meu”

30 dec. 2025, 14:30, Actualitate
Laura Andreșan a făcut mărturisiri dureroase în cadrul unui podcast. În copilărie a fost abuzată ani de zile de unchiul său.

Laura Andreșan a fost una dintre cele mai controversate apariții din anii 2000. Aceasta este acum psiholog și are o fetiță.

Prezentă la podcastul realizat de Ioana Ginghină, Laura Andreșan a făcut dezvăluiri dureroase din trecutul său. Aceasta a mărturisit că a fost abuzată în copilărie de unchiul ei.

Trecutul dureros al Laurei Andreșan. ”A fost un abuz întins pe mai mulți ani”

”În copilărie am fost abuzată de unchiul meu, de soțul mătușii mele, sora tatălui meu, de la o vârstă foarte fragedă. A fost un abuz întins pe mai mulți ani, am disociat masiv și lupta de delegare și travaliul terapeutic nu a fost un lucru ușor și nici nu este.

Eu nu știu ce înseamnă să te simți vreodată total vindecat, pentru că eu și venind la tine, mă rugam să nu disociez de frică, de emoții… Din nou, am simțit compasiune față de mine, pentru că nu este ușor să nu te simți viu în viața ta.

Unchiul meu nu mai trăiește, dar nici nu vreau să bat mare tam-tam pe acest subiect. Sunt între copila care a trecut printre toate astea și femeia de acum, care îmbrățișează copila aia. Uneori sunt pusă să aleg între copila care nu a fost salvată și fiica mamei mele, gândindu-mă că o doare ca mamă”, a mărturisit Laura Andreșan, citată de click.ro.

”Cum poți ierta un om care ți-a sfâșiat viața? Cred că dacă nu exista Maria (n.r. fiica ei), nu cred că aș fi putut duce trauma asta, dar a trebuit să trăiesc. Copila m-a salvat. Știu că dacă nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, eu nu aș fi avut parcursul de viață pe care l-am avut. Probabil nu aș fi ales să îl iubesc cu toată dăruirea pe tatăl Mariei. Nu știu dacă îl iert pe unchiul meu, în schimb spun «ok, să fie iertat de alte puteri mai mari ca mine»”, a mai spus aceasta.

Cele mai noi