Trei DRONE neidentificate, observate deasupra centralei nucleare Doel, din Belgia. „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16”

Un nou incident zguduie liniștea Occidentului: trei drone au fost observate zburând deasupra centralei nucleare Doel, situată în nordul Belgiei.

S-a întâmplat duminică seara, 9 noiembrie, informează Deutsche Welle.

Ce ordin a dat armata belgiană

Activitatea centralei aflate în apropiere de Anvers nu a fost afectată de incident, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Engie. În ultimele două săptămâni au fost raportate mai multe apariții de drone neidentificate în apropierea infrastructurii strategice belgiene.

Între 31 octombrie și 2 noiembrie, drone misterioase au fost semnalate deasupra Bazei Aeriene Kleine Brogel.

Pe 3 noiembrie, armata belgiană a emis un ordin ca dronele necunoscute observate deasupra bazelor militare ale țării să fie doborâte, în urma acestor incidente. O zi mai târziu, pe 4 noiembrie, traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles a fost suspendat temporar din cauza unei posibile prezențe de drone în zonă, potrivit agenției de presă Belga.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a declarat că zborurile deasupra bazelor militare par să facă parte dintr-o operațiune de spionaj: „Aceste drone vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16, unde este muniția și alte informații de importanță strategică”.

Ministrul belgian al Apărării s-a abținut să atribuie direct aceste incursiuni Rusiei, dar a lăsat să se înțeleagă că există puține alte opțiuni posibile.

