Angelina Jolie oferă detalii tulburătoare despre vizita ei în Ucraina: „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii. Am fost nevoiți să ne oprim“

09 nov. 2025, 16:11, Știri externe
Sursă foto: State Border Guard Service

Angelina Jolie a împărtășit primele impresii după vizita în Ucraina, din această săptămână. Celebra actriță le-a povestit fanilor de pe Instagram cum și ea a fost nevoită să se adăpostească de o dronă care trecea pe deasupra delegaţiei și cum ucrinenii sunt nevoiți să trăiască, în fiecare minut, sub amenințarea acestora.

„Săptămâna aceasta am vizitat orașele Mykolaiv și Kherson din Ucraina, pentru a întâlni familii care trăiesc în zona de conflict. Amenințarea dronelor era o prezență constantă și apăsătoare.“, a mărturisit Angelina.

Sursă: Instagram/ Angelina Jolie

Potrivit actriței, care este și fost emisar al ONU pentru refugiaţi, un zumzet slab se aude constant în cer, iar localnicii au numit acest fenomen „safari uman”, deoarece „dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii în mod constant.”

„A fost un moment în care a trebuit să ne oprim și să așteptăm, în timp ce o dronă zbura deasupra noastră. Eu purtam echipament de protecție și, pentru mine, a fost doar o chestiune de câteva zile. Familiile de aici trăiesc cu asta în fiecare zi. Au mutat școlile, clinicile și creșele în subsoluri fortificate, hotărâți să continue viața.”, povestește celebra actriță, adăugând că a fost greu, dar inspirator să fie martoră la asta.

„Mulți oameni mi-au vorbit despre povara psihologică de a trăi sub amenințare continuă — și despre teama profundă de a fi uitați de lume. Este greu de înțeles cum, într-o lume cu o capacitate diplomatică atât de puternică, civilii din Ucraina, Sudan, Gaza, Yemen, Republica Democratică Congo și multe alte locuri suferă zilnic, de parcă cei aflați la putere nu ar putea face nimic pentru a pune capăt conflictelor și a proteja în mod egal toți civilii. Ceea ce îmi dă speranță este curajul și priceperea incredibile ale organizațiilor locale, ale voluntarilor și ale celor care îi susțin.”, a încheiat Angelina care a vizitat, printre altele, spitalele de copii și regionale.

Angelina Jolie a vizitat Herson și Mykolaiv pe 5 noiembrie. Politico, citând un înalt oficial ucrainean, a raportat că Jolie nu a avertizat guvernul ucrainean despre sosirea sa.

De asemenea, s-a raportat că ofițerii unui centru teritorial de recrutare și asistență socială din regiunea Mykolaiv au oprit coloana oficială a Angelinei Jolie pentru inspecție. Cetățeanul ucrainean născut în 1992, care o însoțea pe vedetă, nu avea documente de înregistrare militară, motiv pentru care a fost „invitat să viziteze TCC și JV”.

În plus, grănicerii ucraineni i-au făcut un cadou Angelinei Jolie în semn de recunoștință. Ea a primit un set de simboluri naționale ale Ucrainei și monede ale Serviciului de Grăniceri al Ucrainei.

Sursă foto: State Border Guard Service

Este a doua oară când frumoasa actriță vizitează Ucraina de la începutul războiului. Angelina e a mai călătorit și în orașul Liiv, din vestul țării, în aprilie 2022.

