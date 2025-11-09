Un episod neștiut din prima zi a invaziei ruse în Ucraina a fost dezvăluit de fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg. Acesta a povestit că, în dimineața de 24 februarie 2022, președintele Volodimir Zelenski l-a sunat din buncăr și a cerut instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a opri atacurile rusești.

„Nu vom risca un al treilea război mondial”, ar fi spus Stoltenberg.

Zelenski a cerut ca NATO să intervină direct pentru a opri atacurile avioanelor, dronelor și elicopterelor rusești care bombardau Ucraina în primele ore ale invaziei. Liderul de la Kiev a invocat precedentele intervenții ale Alianței din Bosnia și nordul Irakului, unde au fost impuse zone de excludere aeriană pentru protejarea civililor.

Potrivit lui Stoltenberg, cererea președintelui ucrainean a fost refuzată, pentru că o astfel de măsură ar fi presupus distrugerea sistemelor de apărare antiaeriană ale Rusiei și Belarusului, dar și doborârea avioanelor militare rusești, ceea ce ar fi echivalat cu intrarea NATO într-un conflict direct cu Moscova.

O conversație „dureroasă” pentru Occident

Fostul secretar general NATO a descris că discuția a fost una „dureroasă”. El a precizat că, la acel moment, liderii occidentali se temeau nu doar de extinderea războiului, ci chiar și pentru viața lui Zelenski.

Decizia Alianței a fost determinată și de temerile exprimate la cel mai înalt nivel. Potrivit lui Stoltenberg, președintele american Joe Biden avertizase încă din primele ore ale invaziei că orice confruntare directă între NATO și Rusia ar duce inevitabil la un al treilea război mondial.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: