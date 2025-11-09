Prima pagină » Actualitate » Dezvăluirile NATO: Zelenski a sunat din buncăr în prima zi a războiului din Ucraina și a cerut Alianței să oprească atacurile. Răspunsul? „Nu vom risca un al treilea război mondial”

Dezvăluirile NATO: Zelenski a sunat din buncăr în prima zi a războiului din Ucraina și a cerut Alianței să oprească atacurile. Răspunsul? „Nu vom risca un al treilea război mondial”

Bianca Dogaru
09 nov. 2025, 15:31, Actualitate
Dezvăluirile NATO: Zelenski a sunat din buncăr în prima zi a războiului din Ucraina și a cerut Alianței să oprească atacurile. Răspunsul? „Nu vom risca un al treilea război mondial”

Un episod neștiut din prima zi a invaziei ruse în Ucraina a fost dezvăluit de fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg. Acesta a povestit că, în dimineața de 24 februarie 2022, președintele Volodimir Zelenski l-a sunat din buncăr și a cerut instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a opri atacurile rusești. 

„Nu vom risca un al treilea război mondial”, ar fi spus Stoltenberg.

Profimedia

Zelenski a cerut ca NATO să intervină direct pentru a opri atacurile avioanelor, dronelor și elicopterelor rusești care bombardau Ucraina în primele ore ale invaziei. Liderul de la Kiev a invocat precedentele intervenții ale Alianței din Bosnia și nordul Irakului, unde au fost impuse zone de excludere aeriană pentru protejarea civililor.

Potrivit lui Stoltenberg, cererea președintelui ucrainean a fost refuzată, pentru că o astfel de măsură ar fi presupus distrugerea sistemelor de apărare antiaeriană ale Rusiei și Belarusului, dar și doborârea avioanelor militare rusești, ceea ce ar fi echivalat cu intrarea NATO într-un conflict direct cu Moscova.

O conversație „dureroasă” pentru Occident

Fostul secretar general NATO a descris că discuția a fost una „dureroasă”. El a precizat că, la acel moment, liderii occidentali se temeau nu doar de extinderea războiului, ci chiar și pentru viața lui Zelenski.

Decizia Alianței a fost determinată și de temerile exprimate la cel mai înalt nivel. Potrivit lui Stoltenberg, președintele american Joe Biden avertizase încă din primele ore ale invaziei că orice confruntare directă între NATO și Rusia ar duce inevitabil la un al treilea război mondial.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

VIDEO Președintele Nicușor Dan s-a ÎNCURCAT din nou. De data asta în foi, în timpul unui discurs
16:49
Președintele Nicușor Dan s-a ÎNCURCAT din nou. De data asta în foi, în timpul unui discurs
UTILE În așteptarea vortexului polar. Țeava de încălzire frige, caloriferul rămâne călâi. Cum procedezi
16:27
În așteptarea vortexului polar. Țeava de încălzire frige, caloriferul rămâne călâi. Cum procedezi
VIDEO Titiana Popa, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Rugăciunea se poate face oricând, oriunde și oricât”
15:35
Titiana Popa, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”: „Rugăciunea se poate face oricând, oriunde și oricât”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
15:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce nu vorbește puterea de la noi cu cea de la Kiev să OPREASCĂ desființarea școlilor românești”
VIDEO Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
14:59
Titiana Popa, la podcast „Altceva cu Adrian Artene”, despre vindecarea sufletului prin credință. „Cu ajutorul RUGĂCIUNII accesăm subconştientul”
ACTUALITATE Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“
14:36
Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Cancan.ro
Ce a descoperit un locatar din blocul din Rahova! Polițiștii dormeau și…
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Cancan.ro
Becali, Antonia și frații Tate sunt păziți de oameni cu dosare grele. Cine are cel mai periculos bodyguard din showbiz?
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Cum să te eliberezi de nevoia de a fi validat de oricine
FLASH NEWS Accident terifiant la Iași. O mașină a fost filmată când s-a rostogolit pe trotuar. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie striviți
16:57
Accident terifiant la Iași. O mașină a fost filmată când s-a rostogolit pe trotuar. Mai mulți pietoni au fost la un pas să fie striviți
JUSTIȚIE Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
16:28
Reacție DURĂ din partea magistraților: „Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe GÂNDUL. Invitat: Ion Cristoiu
16:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe GÂNDUL. Invitat: Ion Cristoiu
EXTERNE Angelina Jolie oferă detalii tulburătoare despre vizita ei în Ucraina: „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii. Am fost nevoiți să ne oprim“
16:11
Angelina Jolie oferă detalii tulburătoare despre vizita ei în Ucraina: „Dronele sunt folosite pentru a urmări, vâna și teroriza oamenii. Am fost nevoiți să ne oprim“
PODCAST ALTCEVA Titiana Popa, despre pictura în ulei: „Îmi dă PUTERE, am fost părtașă la așa lucrare a lui Dumnezeu”
16:10
Titiana Popa, despre pictura în ulei: „Îmi dă PUTERE, am fost părtașă la așa lucrare a lui Dumnezeu”
RĂZBOI Puțină glorie, mult SÂNGE. Ținta „Pokrovsk” și noul război de uzură al lui Putin. Moscova a schimbat strategia din mers: „Ar putea funcționa”
15:42
Puțină glorie, mult SÂNGE. Ținta „Pokrovsk” și noul război de uzură al lui Putin. Moscova a schimbat strategia din mers: „Ar putea funcționa”