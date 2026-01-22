Trei persoane ar fi încercat să saboteze avionul privat al cancelarului Germaniei. Principalii suspecți sunt din același oraș cu Friedrich Merz

Poliţia germană a arestat trei persoane la un hangar care găzduieşte avionul privat al cancelarului Friedrich Merz, în vestul Germaniei, conform Euronews. Principalii suspecți, care au încercat să avarieze avionul, sunt două femei și un bărbat, cu vârsta de 23, 28 și 56 de ani din orașul natal al cancelarului, Arnsberg.

Friedrich Merz, care și-a preluat mandatul de cancelar în mai anul trecut, este un pilot pasionat și deține o aeronavă model Diamond DA62, un avion ușor bimotor de la firma austriacă Diamond Aircraft. Polițiștii au devenit suspicioși când un șofer a cerut indicații către un aerodrom din zonă. Ulterior, bărbatul a fost identificat ca un cunoscut activist de stânga, iar poliția și-a îndreptat atenția către aerodromul gare găzduiește avionul lui Merz. Astfel, polițiștii i-au arestat pe cei trei suspecți pentru încălcarea proprietății după ce au accesat fără autorizație aerodromul Arnsberg-Menden.

Ulterior, un grup numit Resistance Collective a revendicat responsabilitatea pentru tentativa de complot și a transmis că a „încercat să ţină la sol avionul privat al lui Friedrich Merz ca parte a unei acţiuni de protest”. De asemenea, activiștii aveau asupra lor un banner pe care scria „Mobilitate pentru toți, nu doar pentru super-bogați!”.

Incidentul a avut loc în momentul în care Merz se afla la Davos

Incidentul a avut loc în momentul în care cancelarul Germaniei a atras atenția internațională după ce a susținut un discurs în cadrul Formului Economic Mondial de la Davos. Friedrich Merz a avertizat că ordinea internațională „se destramă într-un ritm uluitor” și a subliniat că „o lume în care doar puterea contează este un loc periculor”. De asemenea, oficialul i-a îndemnat pe liderii europeni să-și consolideze armatele și să renunțe la birocrație pentru a supaviețui într-o ordine internațională ale cărei „fundamente au fost zguduite” de Rusia, China și Statele Unite.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se dă liber la înjurat politicieni? Ce propunere face un lider din guvernarea cancelarului Merz

Germania, stânga-mprejur! De ce își retrage Merz cei 15 soldați din Groenlanda la doar două zile după ce i-a trimis să apere insula arctică