Jens Spahn, vicepreședinte al grupului parlamentar CDU/CSU aflat la guvernare în Germania, a propus eliminarea Articolului 188 din Codul penal german, care pedepsește insultele și defăimarea împotriva politicienilor, arată publicația Welt.

În Germania, paragraful 188 din Codul penal prevede răspunderea penală pentru insultarea persoanelor care ocupă funcții politice.

„Ideea a fost să protejăm mai bine politicienii locali și instituțiile. Dar există impresia că oamenii puternici și-au creat un drept special pentru ei înșiși”, a spus Jens Spahn.

Insultele aduse politicienilor se pedepsesc încă din 1975

Paragraful care reglementează insultele, calomniile și defăimările îndreptate împotriva persoanelor care ocupă funcții publice a fost introdusă în legislație în 1975 și a fost revizuit de mai multe ori. Cea mai importantă modificare a fost făcută în aprilie 2021, unde s-a dorit combaterea extremismului de dreapta și a crimelor de ură. Aceasta a permis, printre altele, urmărirea penală a insultelor fără a fi necesară o plângere separată din partea victimei.

Conform datelor procuraturii din Germania, doar în ultimii trei ani au fost inițiate cel puțin 1.300 de cazuri de insulte aduse politicienilor, însă cifra este probabil mult mai mare.

Spahn argumentează că politicienii nu ar trebui să beneficieze de o protecție juridică specială față de restul cetățenilor. Acesta susține că actuala reglementare creează o barieră între clasa politică și populație și sugerează că figurile publice trebuie să fie capabile să gestioneze criticile, chiar și pe cele dure, fără a recurge la instrumente penale specifice.

Ce prevede articolul care pedepsește insultele aduse politicienilor

În prezent, legislația germană permite sancționarea mai aspră a insultelor dacă acestea sunt îndreptate împotriva persoanelor implicate în viața politică a Republicii Federale Germania, cu condiția ca fapta să îngreuneze activitatea publică a persoanei respective. Pedepsele pot varia de la amenzi până la închisoare de până la trei ani în cazuri grave.

Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online

Un exemplu notabil este cel al cancelarului Germaniei, Friedrich Merz. Pe când era lider al opoziției, acesta a depus sute de plângeri pentru presupuse insulte, arată o cercetare realizată de Welt am Sonntag.

Judecând după acțiunile sale în justiție, se pare că Merz este unul dintre cei mai sensibili politicieni din istoria Republicii Federale , arată publicația germană. Welt am Sonntag a obținut documente precum plângeri penale, dosare de anchetă și scrisori de la avocați care dovedesc că Merz a depus sute de plângeri penale pentru defăimare începând cu anul 2021, când era liderul opoziției CDU/CSU.

