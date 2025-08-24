Cetăţeanul turc care a tras cu pistolul de două ori, la interval de o săptămână, asupra a doi agenţi de pază şi a unor persoane aflate pe terasa unui local din Centrul Vechi al Capitalei se află în arest preventiv pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Ancheta este, la această oră, în plină desfășurare. Până acum, nu se știe, mobilul celor două atacuri care, din fericire, nu s-au soldat cu victime, iar turcul nu a vrut să declare nimic la audiere. După cum susțin sursele Gândul, “în acest caz există cel puțin două ipoteze: o reglare de conturi de tip mafiot sau un plan de intimidare pus la cale de persoane încă necunoscute, turcul fiind doar un executant”.

Ambele pistoale folosite de agresor vor fi expertizate. Gândul a aflat se fel de arme sunt, cu precizarea că nu se cunoaște filiera prin care inculpatul a ajuns în posesia lor.

Este vorba despre un pistol CZ de calibrul 9×19 mm, iar cel de-al doilea este de același calibru, dar nu prezintă inscripții pe suprafața corpului armei (mâner), singurele elemente identificate fiiind “MADE IN USA” și “READ INSCRIPTION BEFORE USE”.

În data de 13 august, în jurul orei 04.30, barbatul a mers într-un local din Centrul vechi al Bucureştiului. Era înarmat cu un pistol din categoria armelor letale, deţinut fără drept, de unde a urmărit doi agenţi de pază ai localului şi, în zona bulevardului I.C. Brătianu, a tras un foc de armă în direcţia acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coş de gunoi din apropiere. Exact la o săptămână după acest incident, în 20 august, în jurul orei 02.00, cetăţeanul turc a revenit în acelaşi local, având asupra sa alt pistol letal, deţinut fără drept, şi a tras şase focuri de armă înspre tavan şi în direcţia persoanelor aflate pe terasa localului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Ulterior, agresorul a părăsit locul, abandonând din nou arma într-un coş de gunoi. El a fost prins și identificat drept M.E., cetățean de origine turcă.

În aceeași zi, inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar joi, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul Investigaţii Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalităţi Economice şi Serviciul Grupuri Infracţionale Violente.

Cât despre armele care provin din Turcia prin diverse filiere, numărul lor nu este cunoscut. În luna noiembrie 2024, DIICOT a deschis un dosar în care a fost arestat un cetățean turc acuzat că, în 2024, a înarmat ilegal mai multe grupări de crimă organizată din țară. Peste 130 de percheziții au fost făcute atunci în București, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman. Pistoalele și puștile provenite de pe piața neagră din Turcia ar fi ajuns la clanurile de interlopi din Capitală și din mai multe județe. 60 de suspecți, inclusiv intermediari, au fost luați de forțele speciale și duși la audieri la DIICOT, printre care liderul galeriei echipei de fotbal FCSB și un cântăreț de muzică trap. Toate armele venite pe filieră turcă nu au elemente de identificare, de acolo și denumirea data, de Ghost Guns.

