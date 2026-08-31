Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 31 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Richard Gere, născut pe 31 august 1949, în Philadelphia, Pennsylvania, Statele Unite, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori americani. Consacrarea sa a venit odată cu rolul din filmul American Gigolo (1980), care l-a transformat rapid într-un sex-simbol internațional. A urmat succesul din An Officer and a Gentleman (1982), însă apogeul carierei sale a fost atingerea statutului de legendă a comediei romantice prin rolul din Pretty Woman (1990), alături de Julia Roberts. De-a lungul decadelor, Gere și-a demonstrat versatilitatea jucând în drame profunde, thrillere și filme muzicale, fiind premiat cu un Glob de Aur pentru rolul din Chicago în 2002. Dincolo de ecran, este recunoscut pentru implicarea sa civică și umanitară. Este un militant fervent pentru drepturile omului, un susținător activ al independenței Tibetului și un apropiat al lui Dalai Lama. De asemenea, este implicat în numeroase cauze ecologice și filantropice, folosindu-și celebritatea pentru a sprijini diverse proiecte sociale la nivel global.

La 31 august 1986, România a fost lovită de un cutremur puternic, cu epicentrul în zona Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de aproximativ 7,1 și s-a produs la o adâncime de circa 140 de kilometri. Cutremurul s-a simțit puternic în numeroase zone ale României, inclusiv în București, dar și în Republica Moldova, Bulgaria și alte regiuni din Europa de Est. În România și Republica Moldova au fost raportate peste 150 de decese, potrivit unor estimări neoficiale, precum și numeroși răniți și pagube materiale importante. Mai multe clădiri au fost avariate, iar oamenii au ieșit speriați din locuințe și au rămas în stradă de teama unor replici. Cutremurul din 1986 a demonstrat încă o dată vulnerabilitatea regiunii la seisme puternice şi necesitatea unor măsuri sporite de prevenire și protecție a populației.

La 31 august 1997, lumea a fost profund îndurerată de moartea Dianei, Prințesă de Wales, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite personalități ale familiei regale britanice. Diana s-a născut la 1 iulie 1961, în Sandringham, Anglia, și a devenit Prințesă de Wales în urma căsătoriei cu Prințul Charles, în 1981. În noaptea de 30 spre 31 august 1997, ea se afla la Paris împreună cu Dodi Al-Fayed. Mașina în care erau a fost implicată într-un accident în tunelul Pont de l’Alma. Diana a fost transportată la spital, însă a murit în dimineața zilei de 31 august, la vârsta de 36 de ani. Moartea sa a provocat o reacție uriașă la nivel global. Funeraliile sale, desfășurate la 6 septembrie 1997, au fost urmărite de sute de milioane de persoane. Diana a rămas cunoscută pentru implicarea sa în numeroase cauze umanitare, printre care lupta împotriva minelor antipersonal, sprijinirea bolnavilor și ajutorarea copiilor și persoanelor vulnerabile. Datorită activității sale, a primit porecla de “Prințesa inimilor” și continuă să fie o figură importantă în istoria familiei regale britanice.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂12: Caligula 🇮🇹♛ Tânărul Gaius a primit porecla de Caligula (însemnând „cizma”, diminutivul de Caliga, sandală purtată de soldații romani) de la soldații tatălui său în timp ce i-a însoțit în timpul campaniilor sale din Germania

🎂161: Commodus 🇮🇹♛ Fiu al lui Marcus Aurelius și al Faustinei, născut la Roma, este ridicat la rang de caesar în 166 iar la cel de augustus (și coregent) în 177

🎂1916: Neagu Djuvara 🇷🇴🇫🇷✒️ diplomat, filosof, istoric, jurnalist și romancier, s-a născut într-o familie avută, cu rudele din partea tatălui de origine aromână, comercianți așezați în țările române la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ce a dat mulți oameni politici, diplomați și universitari de prestigiu. A trăit 101 ani

🎂1928: James Coburn 🇺🇸🎬 The Magnificent Seven (1960), The Great Escape (1963), Hard Times (1975), The Last Hard Men (1976), Maverick (1994), Eraser (1996), Affliction (1997)

🎂1941: Mircea Rădulescu 🇷🇴⚽️

🎂1948: Rudolf Schenker 🇩🇪🎸 chitarist, membru fondator Scorpions

🎂1949: Richard Gere 🇺🇸🎬

🎂1961: Ioan Gyuri Pascu 🇷🇴🎭🎤 membru al grupului de umor Divertis din anul 1987. S-a lansat în cariera muzicală în anul 1977 și de atunci a abordat diverse stiluri muzicale, printre care: pop, rock, blues și reggae. A fondat mai multe formații de succes în anii 1990. A decedat la 26 septembrie 2016, în urma unui infarct. Avea 55 de ani. A fost adeptul lui Luong Minh Dang, originar din Vietnam, care are peste trei milioane de adepți în 60 de țări. Daniela Marin, fosta soție a lui Gyuri Pascu, este liderul mișcării din România

🎂1967: Iuliana Marciuc 🇷🇴📺

🎂1974: Marc Webb 🇺🇸🎥 a regizat seria refăcută de filme cu Omul Păianjen: Uimitorul Om-Păianjen (2012) și Uimitorul Om-Păianjen 2 (2014)

🎂1982: Pepe Reina 🇪🇸⚽️ fiul celebrului fost portar al lui FC Barcelona și Atlético Madrid, Miguel Reina. Pepe Reina își câștigase încă de pe când juca la Villarreal CF reputația de portar bun în pararea loviturilor de la 11 metri

Decese 🕯

🕯️1867: Charles Baudelaire 🇫🇷✒️ critic de artă și unul dintre primii traducători ai lui Edgar Allan Poe. Poeziile sale prezintă măiestrie în folosirea rimei și a ritmului. A murit de sifilis, la 46 de ani

🕯️1969: Rocky Marciano 🇺🇸🥊 considerat unul dintre cei mai străluciți campioni mondiali la box. S-a retras din activitatea competițională în 1956, având un palmares de 49 meciuri câștigate și 0 pierdute, 43 din victorii fiind prin KO. A murit într-un accident de aviație în 1969, exact cu o zi înainte de a împlini 46 de ani

🕯️1973: John Ford 🇺🇸🎥 A câștigat șase Oscaruri, fiind singurul regizor cu patru premii obținute la categoria cel mai bun regizor pentru Trădătorul (1935), Fructele mâniei (1940), Ce verde era valoarea mea (1941) și Omul liniștit (1952)

🕯️1997: Diana, Prințesă de Wales 🇬🇧♛ a murit într-un accident de mașină în tunelul stradal numit Pont de l’Alma din Paris, împreună cu Dodi Al-Fayed și cu șeful securității de la Hotelul Ritz din Paris, Henri Paul, care avusese misiunea de a conduce mașina Mercedes-Benz închiriată, prin Paris, pentru a se feri de paparazzi. Acesta conducea cu o viteza estimată la 200 km/h

Evenimente📋

📋🇷🇴🇲🇩 Republica Moldova și România: Ziua Limbii Române și Limba noastră (în România din 2011 și Republica Moldova din 1990)

📋🇲🇾 Ziua naţională a Federaţiei Malaezia; aniversarea proclamării independenţei (1957)

Calendar 🗒️

🗒️1314: Regele Haakon al V-lea al Norvegiei mută capitala de la Bergen la Oslo

🗒️1422: Henric al VI-lea a devenit rege al Angliei la vârsta de opt luni, după moartea tatălui său, Henric al V-lea. Afacerile guvernului vor fi conduse de un consiliu de regență până la majoratul monarhului

🗒️1986: Are loc Cutremurul de pământ din Vrancea, cu o magnitudine de 7,1, produs la o adâncime de 140 km, soldat cu peste 150 decese (neoficial) în România și Republica Moldova

🗒️1888: Este ucisă Mary Ann Nicholls, prima victimă a lui Jack Spintecătorul

🗒️1895: Contele german Ferdinand von Zeppelin patentează Zeppelinul

🗒️1897: Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic

🗒️1907: Anglia, Rusia și Franța formează Tripla Înțelegere

🗒️1931: Corneliu Zelea Codreanu a fost ales deputat

🗒️1931: După construirea a 4.320.446 vehicule, Ford Motor Company oprește producția modelului A. Modelul B înlocuiește seria

🗒️1939: Germania nazistă montează un atac organizat de postul de radio Gleiwitz, creând o scuză pentru a ataca Polonia, în ziua următoare, astfel, începând al Doilea Război Mondial în Europa

🗒️1944: Trupele sovietice au intrat în București

🗒️1963: Inaugurarea „telefonului roșu”, legatura telefonică directă dintre președinții american și sovietic

🗒️1980: După două luni de grevă, guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, recunoscând sindicatul independent „Solidaritatea”

🗒️1986: În regiunea Vrancea s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,95 grade pe scara Richter

🗒️1989: Adoptarea prin lege a limbii române ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin

🗒️1991: Kârgâzstan și Uzbekistan își declară independența față de Uniunea Sovietică

🗒️1994: Retragerea trupelor rusești din Germania

🗒️1997: Diana, Prințesă de Wales, prietenul ei Dodi Fayed și șoferul Henri Paul mor într-un accident de mașină la Paris

🗒️1998: Coreea de Nord anunță lansarea primului său satelit, Kwangmyongsong

🗒️2006: Faimoasa pictură a lui Edvard Munch, Țipătul, versiunea executată în tempera pe carton în 1910, furată la 22 august 2004 de la muzeul Munch, este recuperată de poliția norvegiană

🗒️2016: Președintele Braziliei, Dilma Rousseff, este revocată din funcție fiind acuzată de abateri administrative penale și nesocotire a bugetului federal