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Tribunalul București respinge cererea de intrare în insolvență a STB din cauza lipsei unor documente. Ciprian Ciucu anunță că va verifica situația

Olga Borșcevschi
Tribunalul București respinge cererea de intrare în insolvență a STB din cauza lipsei unor documente. Ciprian Ciucu anunță că va verifica situația
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Tribunalul București a respins marți cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București (STB), pentru că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se declară surprins de decizia Tribunalului și susține că a vorbit cu cei din conducerea STB și aceștia „se jură că le-au verificat de șapte ori”.

„Respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitorul Societatea de Transporturi București STB, față de nedepunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 66 alin. (7) teza finală din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 134 alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, disjunge cererile de deschidere a procedurii insolvenței formulate de creditori în prezentul dosar și dispune înaintarea lor la dosarul nr. 30071/3/2026. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă”, se arată în decizia tribunalului.

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Reacția lui Ciprian Ciucu: „Se jură că le-au verificat de şapte ori”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, se declară surprins de decizia Tribunalului de respingere a cererii pentru intrarea în insolvență a STB, în contextul în care acesta consideră că este singura soluție prin care compania de transport public poate fi redresată.

„Neașteptat. Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB. Motivația? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă. Sper ca STB să facă apel. STB a făcut ceea ce era corect, a cerut insolvența în instanță. Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% anual din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât la întregul buget al PMB. Da, ați citit bine. Aceasta este realitatea șocantă. Pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar. Este decizia corectă pentru că așa nu vom acumula penalități, implicit datorii și mai mari. Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea”, a comentat Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Insolvența STB

Solicitarea a fost depusă într-un proces în care STB SA figurează ca debitor, iar BMF GRUP SOLUTII INTEGRATE SRL apare în calitate de creditor.

Data înregistrării la Tribunal este 6 august, materia este „faliment”, iar obiectul este „cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)”.

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