„Orașul rachetelor” din Iran nu este un mit. Este real ! Și ca această bază subterană ar putea fi mai multe sub munții Iranului. Ar putea fi una dintre principalele cauze pentru care America nu va putea să răstoarne regimul. S-ar putea chiar să piardă războiul cu Iran pe plan strategic. Iranul poate duce un conflict pentru foarte mulți ani, având baze construite chiar și la 500 de metri adâncime, sub munte.

Pe 26 martie 2025, presa iraniană a lansat o filmare cu șeful de stat major al forțelor armate iraniene Mohammad Bagheri și cu comandantul aerospațial Amir Ali Hajizadeh. Cei doi ofițieri iranieni din imagini, Mohammad Bagheri și Amir Ali Hajizadeh, au fost uciși pe 13 iunie 2025, în urma unui bombardament israelian din timpul Războiului de 12 Zile.

„Orașul rachetelor” este plin de rachete avansate

Cei doi inspectează o presupusă bază subterană masivă de rachete. În filmare se pot vedea tuneluri extinse, căptușite cu vehicule încărcate cu rachete. Sunt văzute și rachetele Ghadr-H, Khaibar Shekan, Sejil, Haj Qassem și Emad. Și mai sunt rachetele de croazieră Paveh. Newsweek susținea atunci că înregistrarea video ar putea fi doar o propagandă, dar și un avertisment pentru adversarii Iranului: Israel și SUA.

Există puncte vulnerabile?

Însă, potrivit The Economic Times , baza subterană ar fi vulnerabilă din cauza absenței barierelor armate între secțiuni. În caz de explozie secundară, baza ar fi compromisă. Totuși, faptul că Iranul continuă să atace țările arabe din Golf și Israel la o lună după atacurile SUA demonstrează că administrația Trump a subestimat capabilitățile balistice ale regimului islamist iranian.

Israel și SUA au dezvoltat bombe anti-buncăr (Bunker Buster). Însă, GBU-57A/B MOP, cea mai avansată bombă de acest tip, nu poate pătrunde decât până la 60 de metri adâncime sub pământ și la 18 metri adâncime sub ciment. Nici măcar America, considerată cea mai mare putere militară a istoriei, nu poate muta munții din loc.

Singura modalitate pentru a distruge astfel de buncăre și baze subterane de sub munte, aflate la sute de metri adâncime, este să se infiltreze spioni cu explozibili dacă ar reuși să treacă de gărzile de securitate.

Scurt istoric al bazelor subterane cu rachete din Iran

„Orașul rachetelor” este parte al programului balistic iranian debutat din 1984. Potrivit NCRI, Iran a utilizat baze subterane din decembrie 2005 pentru a ascunde centrele de comandă și control al rachetelor. Regimul ar fi folosit aceste baze subterane și pentru a dezvolta rachete cu capabilități nucleare.

În 2011, televiziunea de stat iraniană a dezăluit că silozurile subterane ar face ca rachetele să devină mai puțin vulnerabile la atacuri. În plus, ar permite lansarea unor rachete mai mari. În octombrie 2015, Gărzile Revoluționare au publicat o filmare cu o bază subterană de lansarea rachetelor.

O bază subterană s-ar situa la o jumătate de 1 km sub pământ

Potrivit rapoartelor iraniene, baza respectivă se află situată la 500 de metri sub pământ. Rapoartele au indicat că Iranul ar fi construit alte câteva sute de baze subterane cu rachete. În mai 2017, un comandant superior al Gărzilor Revoluționare a spus că Iranul a construit numai trei instalații subterane pentru fabricat rachete.

În martie 2017, Iranul a raportat că a construit fabrici subterane de rachete și armament și pentru Hezbollah în Liban. Hezbollah poate fabrica mai multe tipuri de rachete, unele cu o rază de 500 de km. Din iunie 2017, Iranul a primit asistență de la Coreea de Nord pentru a construi baze și fabrici subterane pentru fabricat și stocat rachete. NCRI susține că a identificat 42 de baze balistice în Iran.

În iunie 2020, la șase luni după uciderea generalui Qasem Soleimani, Iran a anunțat că a testat lansarea a mai multor rachete balistice din bazele subterane pe durata unui exercițiu.

