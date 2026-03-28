Trump trimite 3.500 de pușcași marini în Iran. Este prima expediție majoră a trupelor terestre SUA de la războiul din Irak

Pușcașii marini americani revin în Orientul Mijlociu. Pentagonul a anunțat că trimite Grupul amfibiu Tripoli și Unitatea 31 Expediționară Marină spre Iran.

Trupele aflate la bordul USS Tripoli sunt de pe 27 martie în zona de răspundere a Comandamentului Central al SUA.

Potrivit Fox News, președintele Donald Trump ar lua în considerare să staționeze 10.000 de trupe în Orientul Mijlociu. Este prima expediție militară majoră a trupelor SUA în Orientul Mijlociu de la războiul din Irak în 2003.

Pe 27 martie, între 12 și 15 militari americani au fost răniți într-un atac iranian ce a vizat o bază militară din Arabia Saudită.

Pușcașii marini: Ce misiune au?

Sunt 3.500 de marinari și pușcași marini. Aceștia sunt pregătiți pentru un asalt amfibiu pentru capturarea insulei Kharg.

Aceștia dispun de vehicule de transport militar, resurse tactice și de suportul aeronavelor de luptă și lovituri.

Prin capturarea insulei iraniene Kharg, SUA ar putea debloca Strâmtoarea Ormuz. Cel mai îngust coridor navigabil din lume este sub blocada Iranului din 28 februarie 2026, rezultând creșteri ale prețurilor. Prin Strâmtoarea Ormuz trece 20% din tranzitul petrolier global.

Autorul recomandă: Operațiunea „Epic Fury”: Armele de noua generație utilizate de Trump în bombardarea Iranului. Una dintre acestea se află în posesia României