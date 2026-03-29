Știri externe » Războiul din Iran, ziua 30. Trump pregătește forțe pentru „operațiuni terestre semnificative"

Războiul din Iran, ziua 30 – Un oficial SUA a vorbit sub anonimat pentru i24.

El a divulgat un secret. La începutul săptămânii viitoare, vor fi suficiente forțe mobilizate pentru o „operațiune terestră semnificativă” în Iran.

Iranienii, îndemnați de regimul islamist să-și apere țara

Potrivit Wall Streed Journal, regimul islamist de la Teheran a transmis mesaj tuturor civililor: să se pregătească să-și apere țara de invazia americană.

Iran a lansat și o unitate civică de voluntari dispuși să se sacrifice în caz de invazie străină. Se numește „Janfada” (Viață Sacrificată).

Evenimentele principale ale zilei

O pană de curent masivă a fost raportată în zone din Karaj, un oraș la est de Teheran, anunță Clash Report.

Ministrul de Externe pakistanez Ishaq Dar și-a exprimat încrederea că SUA și Iran sunt optimiste. Negocierile sunt mediate de Pakistan.

Israelul raportează că jurnalistul ucis în Liban în bombardamentele israeliene, Ali Shuaib, era membru al forțelor Radwan din Hezbollah.

Continuă operațiunile terestre ale Isaelului în sudul Libanului. Netanyahu anunță că a dat instrucțiuni pentru extinderea zonei tampon pentru securitate în Liban.

La o fabrică din Israel, din Neot Hovav, un incendiu a izbucnit în urma unui atac balistic iranian.

Sursa Foto: US Marines, Facebook

Cele mai noi

Trimite acest link pe