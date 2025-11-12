TRUMP îi invită pe cei mai mari directori executivi de pe Wall Street la un dineu privat la Casa Albă

Președintele Donald Trump organizează, miercuri, 12 noiembrie, un dineu privat la Casa Albă în cinstea celor mai importanți directori executivi ai companiilor de pe Wall Street.

Sunt invitați la acest eveniment șefii de la Nasdaq și JPMorgan Chase, potrivit unui oficial de la Casa Albă citat de agenția Reuters.

Ce urmărește să obțină Trump

Demersul liderului de la Casa Albă reflectă încercarea Guvernului de a sprijini piața de capital americană și de a reconstrui lanțurile de aprovizionare interne în industriile considerate cruciale pentru securitatea națională.

JPMorgan a anunțat un plan de investiții de 1,5 trilioane de dolari pe o perioadă de 10 ani, concentrat pe domeniile apărării, aerospațial, energiei, producției și tehnologiilor avansate. În cadrul inițiativei, 10 miliarde de dolari vor fi investiți în companii cu capital american.

Reprezentanții Nasdaq și JPMorgan nu au comentat subiectul, iar sursa Reuters, deși a confirmat întâlnirea, nu a precizat și lista de invitați.

Președintele Trump a avut mai multe întâlniri cu lideri din mediul de afaceri punând accent pe creșterea economică internă, relocarea industriilor critice în SUA și stimularea investițiilor private pentru a securiza poziția țării în producția de tehnologie și lanțurile energetice, în raport cu instabilitate relațiilor comerciale globale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Budapesta rămâne pe agenda zilei, spune Viktor Orban

Robert de Niro și-a format un partid și vrea sa se lupte cu Donald Trump. Ce le transmite legendarul actor americanilor