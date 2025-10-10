Prima pagină » Știri externe » Trupe americane, desfășurate să supravegheze încetarea focului din GAZA. Primii militari au sosit deja

10 oct. 2025, 17:47, Știri externe
Statele Unite trimit 200 de militari în Israel pentru a monitoriza implementarea acordului de încetare a focului în Gaza, au declarat joi oficiali americani.

Oficialii au declarat că Comandamentul Central al SUA, condus de amiralul Brad Cooper, va înființa un centru de coordonare civil-militar în Israel pentru a oferi sprijin umanitar și de securitate.

„Rolul lui Cooper va fi să supravegheze, să observe, să se asigure că nu există încălcări”, a declarat un oficial de rang înalt.

Primii dintre cei 200 de militari au început deja să sosească în Israel și mai mulți urmează să sosească în cursul weekendului, cu sarcina de a înființa noul centru de coordonare, notează The New York Times.

Militarii americani nu au misiunea să se deplaseze în Fâșia Gaza

Trupele sunt în mare parte planificatori militari și specialiști în logistică, securitate și alte domenii de sprijin.

Scopul unității va fi de a oferi un centru pentru experți militari, politici și de ajutor pentru a ajuta la coordonarea oricăror operațiuni – de la asistență umanitară la sprijin de securitate și implementarea acordului de încetare a focului.

Trupele americane, care îi vor raporta amiralului Cooper, se vor alătura militarilor din alte țări din regiune – inclusiv Egipt, Qatar, Turcia și Emiratele Arabe Unite – pentru a asigura monitorizarea implementării acordului de încetare a focului.

Militarii americani nu au misiunea să se deplaseze în Fâșia Gaza, a declarat unul dintre oficialii americani.

„Ideea este să facem o atmosferă colegială, dacă vreți. Iar israelienii vor fi în mod evident în contact constant cu ei”, a spus oficialul.

Nu a fost furnizat un calendar oficial cu momentul în care centrul va fi pe deplin operațional, dar în timpul negocierilor din Egipt Cooper le-a spus mediatorilor că postul de comandă ar putea fi în funcțiune în următoarele două săptămâni și jumătate.

O sursă la curent cu chestiunea a declarat pentru The Times of Israel că trupele americane vor fi probabil staționate în Egipt, dar secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a indicat că trupele vor fi desfășurate în Israel.

Nu este clar cum ar funcționa un centru de comandă cu sediul în Israel, având în vedere că oficialii de la Casa Albă care au dezvăluit planul au spus că trupe din Qatar, Egipt și Turcia vor fi, de asemenea, implicate.

Egipt ar fi preferabil ca țară gazdă, deoarece Israelul nu are relații diplomatice normalizate cu Qatar, iar legăturile sale cu Turcia sunt în cel mai bun caz dificile.

Foto: Profimedia

Mediafax
