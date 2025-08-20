Trump se autoproclamă „erou de război” și se compară cu NETANYAHU

Donald Trump a declarat, într-un interviu radio, că se consideră „erou de război”, alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, afirmație care a stârnit imediat reacții critice, mai ales din partea veteranilor americani, potrivit NewsWeek.

Președintele american a făcut declarația în timpul unei discuții cu prezentatorul conservator Mark Levin, cunoscut pentru pozițiile pro-Israel, în cadrul emisiunii Mark Levin Show. Trump a vorbit despre colaborarea cu Netanyahu pentru eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza și a susținut că amândoi ar trebui considerați „eroi de război”

„E un erou de război pentru că am lucrat împreună. Este un erou de război. Cred că sunt și eu. Nu-i pasă nimănui. Dar sunt și eu. Adică, eu am trimis acele avioane”, a declarat Trump.

Trump nu a luptat însă niciodată pe front, evitând serviciul militar în perioada războiului din Vietnam. Declarația sa face referire la ordinul dat la finalul lunii iunie pentru lansarea unor atacuri aeriene asupra instalațiilor de îmbogățire a uraniului din Iran. Astfel, afirmația ar putea lovi un punct sensibil pentru un electorat important al oricărui politician american: veteranii de război.

Comentariile președintelui apar pe fondul unor cote de popularitate fluctuante și al unor scandaluri care îi marchează mandatul, de la gestionarea cazului Jeffrey Epstein, până la reducerea personalului Departamentului pentru Afacerile Veteranilor.

Declarația sa a fost criticată imediat de fostul congresmen republican Adam Kinzinger, veteran al războaielor din Irak și Afganistan.

„Trump tocmai s-a autointitulat „erou de război”. Uau”, a scris acesta într-o postare pe X.

