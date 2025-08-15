Președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin vor avea vineri, în Alaska, prima lor întâlnire față în față din ultimii șase ani, cu miza principală de a negocia un armistițiu în războiul din Ucraina.

Casa Albă a anunțat că summitul va începe la ora 22:00, ora României (19:00 GMT), în Anchorage, Alaska cu o întâlnire tête-à-tête între cei doi președinți, urmată de discuții extinse cu delegațiile oficiale și un prânz de lucru, potrivit Reuters.

Donald Trump a plecat vineri dimineață de la Casa Albă vineri dimineața și se va întoarce sâmbătă, după o vizită de o singură zi. Întâlnirea va avea loc, cel mai probabil, la baza militară Elmendorf-Richardson, însă locația exactă nu a fost confirmată oficial.

Donald Trump și Vladimir Putin s-au mai întâlnit anterior la summituri internaționale, însă acesta este primul dialog direct din noul mandat al liderului american și are loc într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina și tensiuni majore între Occident și Rusia.

Negocieri directe pentru Ucraina

Scopul principal al summitului este discutarea termenilor unui potențial acord de pace în Ucraina. Trump a declarat că doar Rusia și Ucraina pot încheia acorduri finale, însă se așteaptă ca discuțiile să includă și subiecte precum controlul armamentului și cooperarea economică.

Vladimir Putin ar fi pregătit să revendice oficial regiunile Donețk și Luhansk, menținând controlul asupra Zaporojie și Herson, propuneri respinse anterior de Kiev. Donald Trump a sugerat posibilitatea unor „schimburi de teritorii”, dar a precizat că decizia finală aparține exclusiv lui Putin și lui Volodimir Zelenski.

Întâlnirea are loc pe fondul unor avertismente ferme din partea Washingtonului.

Miercuri, Trump a transmis că Putin trebuie să accepte un armistițiu sau va înfrunta „consecințe grave”. Totuși, președintele american a descris summitul drept o întâlnire „de sondare”, pentru a evalua disponibilitatea Moscovei la compromis.

Oficialii europeni și ucraineni privesc cu suspiciune reuniunea, temându-se că liderul american ar putea exercita presiuni asupra Kievului pentru concesii majore. Pe de altă parte, Kremlinul ar putea propune o foaie de parcurs pentru armistițiu cu condiții inacceptabile pentru Ucraina și aliații săi.

