Trump speră să îl convingă pe Putin să accepte PACEA /„Mai importantă va fi a doua întâlnire, poate vom aduce și lideri europeni sau poate nu”

Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat încrezător, joi seară, că îl va convinge pe omologul său rus, Vladimir Putin, să accepte pacea cu Ucraina, explicând că, dacă summitul din Alaska va avea un rezultat bun, va organiza o nouă reuniune, cu liderii de la Moscova și Kiev, probabil și cu unii lideri europeni, dar nu neapărat.

”Vom vedea ce se întâmplă cu întâlnirea din Alaska. Vom avea o reuniune majoră, cred că va fi foarte importantă pentru Rusia, va fi și pentru noi foarte importantă, în sensul că vom salva multe vieți. Știți că noi nu dăm niciun ban Ucrainei, furnizăm echipamente militare, dar suntem plătiți mai mult de sută la sută pentru aceste echipamente de către NATO, contribuțiile pentru NATO au fost suplimentate de la 2% la 5% din PIB, acum au miliarde de dolari, Alianța Nord-Atlantică este formată din țări foarte bogate, iar noi producem cele mai bune echipamente militare din lume. Ei cumpără echipamentele noastre și le plătesc sută la sută. Noi nu mai cheltuim bani, Biden a oferit Ucrainei 350 de miliarde de dolari degeaba. Iar noi am semnat Acordul mineralelor, ne vom lua banii înapoi. Eu am organizat această întâlnire pentru a salva viețile a mii de militari uciși săptămânal, sunt militari ruși și militari ucraineni”, a afirmat Donald Trump, într-o conferință de presă.

Trump este încrezător că Putin și Zelenski vor pace

Președintele SUA s-a declarat încrezător că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski vor ajunge la un acord de pace.

”Mâine vom avea o întâlnire importantă cu președintele Putin, sper că va fi o întâlnire bună, dar mai importantă va fi a doua întâlnire, a președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, alături de mine, poate că vom aduce și unii lideri europeni sau poate că nu. Va fi foarte important, vom vedea ce se întâmplă. Cred că președintele Putin va face pace, cred că președintele Zelenski va face pace, vom vedea dacă se pot înțelege, dar vor putea, va fi extraordinar. Eu am rezolvat șase războaie în ultimele șase luni. Am crezut că cel mai ușor de rezolvat va fi acesta, dar este cel mai dificil”, a subliniat Trump.

Anterior, Trump a afirmat că există șanse de 25% ca summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin, să fie un eșec, avertizând că, în această situație, Rusia va suporta ”consecințele”.

Casa Albă a anunțat că președintele Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului ”brutal” din Ucraina, precizând că obiectivul summitului din Alaska este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

”Președintele SUA are contacte directe cu cei doi lideri, a discutat telefonic de multe ori cu președintele Putin și s-a întâlnit personal cu președintele Zelenski. Președintele Rusiei a solicitat summitul programat mâine, iar președintele vrea să epuizeze toate opțiunile în efortul de a opri acest război printr-un acord de pace”, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. ”Ce se va întâmpla după această întâlnire depinde de președintele Trump, iar acesta este unul dintre motivele pentru care merge la summit. Are instincte incredibile și vrea să îl privească în ochi pe președintele Rusiei și să vadă ce progrese pot fi făcute pentru a avansa în sensul opririi acestui război brutal și a restabili pacea”, a subliniat Karoline Leavitt.

